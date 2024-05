Laura Escanes revela el motiu que la va portar a ser mare a una edat tan primerenca

La vida ens porta per camins inesperats, i de vegades, aquests senders ens porten a llocs on mai imaginem ser-hi. Aquest és el cas de Laura Escanes i Risto Mejide, dos noms que alguna vegada van estar units per l'amor i que ara estan separats per la vida, però units eternament pel lligam indissoluble de la maternitat compartida de la seva filla, Roma.

Des que van agafar rumbs separats fa gairebé dos anys, la parella ha mantingut una distància pública notable. Mentre Risto Mejide ha optat pel silenci sobre la seva vida personal, Laura Escanes ha mostrat una inclinació recent a obrir-se sobre els seus pensaments i emocions, especialment en relació amb la seva exparella.

Les darreres setmanes, la influencer ha deixat entreveure les seves reflexions sobre la maternitat i, en particular, sobre l'experiència de ser mare a una edat jove.

Als seus 23 anys, Escanes va donar la benvinguda a Roma, un esdeveniment que, per a molts, es podria considerar prematur. Tot i això, per a la influencer, aquesta decisió va estar motivada per un desig sincer: "Sempre vaig voler ser mare jove", va confessar en una de les seves últimes intervencions públiques.

Però, ¿se'n penedeix Laura Escanes d'haver embarcat en la maternitat tan aviat a la seva vida? La resposta és un rotund no: "No me'n penedeixo per a res, clarament, i m'ha ensenyat moltes coses", va afirmar amb convicció.

Al podcast d''El Sentido de la Birra' es va obrir sobre el rumb que havia pres la seva vida i si això li havia condicionat la seva manera de viure: "És veritat que sí que hi ha una part que jo sé que no he viscut moltes coses . Vull pensar que, la vida és molt llarga i quan tingui 40 anys mai he viscut fora i em ve de gust anar-me'n a viure a Bali, doncs me'n puc anar".

A més, no ha dubtat a afirmar que el motiu pel qual va acceptar ser mare a una edat tan primerenca va ser Risto Mejide, ja que es va "adaptar al ritme de vida d'una altra persona". "Ara mateix no m'adaptaria. Jo ara no vull tornar a ser mare a curt termini. En aquell moment era molt jove", aclaria.

"Era tot viure-ho, sentir-ho, deixar-me portar. Una mica de cap hauria d'haver posat, però sóc així. Si el cor em deia que fos allà, doncs veu i aprendràs. Les persones arriben i t'ensenyen coses", afegia.