Laura Escanes revela els plans professionals de la seva filla i commou tothom

per Helena Celma

Laura Escanes ha revelat els plans professionals de la seva filla per al futur, encara que encara falta molt de temps perquè prengui una decisió definitiva.

Tot i la seva curta edat, la petita té una visió clara del que desitja. Aquesta informació va ser compartida per la influencer durant una entrevista amb 'La pija i la quinqui', on les seves paraules van estovar el cor de tots.

"Vol ser moltes coses. Em va dir que volia ser mare, que això ja em sembla com a molt bonic", explicava la seva mare, Escanes.

Més enllà del paper maternal, Roma ja ha indicat les seves aspiracions laborals: li agradaria ser "professora, veterinària, perruquera...". Qui vol ser una cosa quan en pot ser tantes?

A més, també va explicar quina fantasia acull la seva filla: "Em va dir de cop i volta que volia ser globista i jo li vaig dir, 'què és globista?'". La resposta de Roma va ser: "Mama, els que fan els globus".

Centrada a la seva filla

Després de l'últim desamor, Laura Escanes està centrada ara en la seva filla. La seva ruptura amb Álvaro de Luna va ser molt comentada, tant a les xarxes com a les revistes del cor.

Els mesos han passat, però sembla que el cantant encara no l'ha oblidat. Com a mínim, això és el que es desprèn de les darreres cançons que ha publicat.

La més recent de totes és la de 'Suerte', amb versos tan suggerents com "Jo a tu et vaig voler pa' sempre / Però tu no ho veies / Descuidar el nostre / I només vas cuidar el que es veia".

Un altre dels amors en què centrar-se, més enllà de la seva filla, és el seu gos, Rock. Des de fa un parell de mesos, el petit de quatre potes il·lumina la vida de la casa, i la Laura no va dubtar a mostrar-ho a les xarxes socials.