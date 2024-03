per Helena Celma

Laura Escanes, la reconeguda influència de 27 anys amb una base de seguidors de gairebé dos milions a Instagram, ha compartit obertament una fascinació que la captiva profundament: l'opacarofília.

Aquesta peculiar obsessió, que pot semblar desconeguda per a molts, fa referència a l'amor per contemplar els capvespres, una experiència que per a la Laura va més enllà de l'estètica i es converteix en una font d'inspiració i tranquil·litat.

No és un secret que els capvespres, amb la seva barreja de tons ataronjats i malves, generen una aura màgica i captivadora. Per a Laura Escanes, aquests moments de bellesa efímera són una veritable font de fascinació, cosa que comparteix amb els seus seguidors a través de les seves xarxes socials.

En un vídeo compartit al seu perfil d'Instagram, Laura revela la seva passió per l'opacarofília, mostrant una seqüència de fotografies de capvespres capturats a diferents llocs.

"Si no em trobes, estic buscant capvespre", comparteix Laura amb l'emotiu material visual, deixant clar l'impacte que aquesta experiència té a la vida.

Encara que per a alguns l'opacarofília pot ser una paraula nova, la sensació de serenitat i connexió amb la naturalesa que experimenta en contemplar un capvespre és universal. Aquesta afició pels ocasos no és només un gust estètic per a la Laura, sinó que representa moments d'introspecció i calma enmig de la voràgine del dia a dia.

Tot i això, com sol passar a les xarxes socials, la revelació de Laura sobre la seva passió per l'opacarofília també ha provocat un debat entre els seus seguidors.

Mentre que alguns comparteixen el seu entusiasme i comparteixen les seves pròpies experiències amb els capvespres, altres mostren indiferència o discrepància davant aquesta fascinació.

En qualsevol cas, la confessió de Laura Escanes sobre la seva opacarofília ha generat un espai de reflexió a les xarxes socials, on es discuteix el valor de trobar bellesa i tranquil·litat en els petits moments de la vida, com ara la contemplació d'un capvespre.