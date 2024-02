L'estrany TOC de Sílvia Abril i la seva gelosia cap a Buenafuente

per Redacció CatalunyaPress

Sílvia Abril, de 52 anys, és una de les humoristes més reconegudes d'Espanya –per dret propi–. La trajectòria televisiva Sílvia ha estat molt extensa, passant per programes com Tu Cara Me Suena o treballant en pel·lícules espanyoles.

A l'última que ha participat és 'Alimañas', dirigida pel seu amic Jordi Sánchez (59 anys) i Pep Antón Gómez (57 anys).

Una altra de les facetes més reconegudes de Sílvia és el món familiar. I és que l'amor va voler ajuntar dos dels millors còmics d'Espanya per convertir-se en una de les parelles més estimades i admirades.

Sílvia Abril es va casar amb Andreu Buenafuente (52 anys) el 2007 i han tingut una filla en comú, Joana Buenafuente, que va néixer el 2012.

L'actriu còmica ha acudit al programa que presenta Marc Giró (49 anys) a La2, Late Xou, on ha parlat dels nous projectes, i també ha tingut temps d'exposar la seva part més personal.

Abril ha sorprès Giró parlant sobre un trastorn obsessiu compulsiu (TOC) que va arrossegar des dels 10 als 14 anys.

"Jo sentia plaer quan m'arrencava les celles i veia caure els pelets sobre el paper blanc", va explicar l'actriu.

Aquesta patologia està reconeguda medicament sota el nom de tricotilomania.

A causa del seu 'TOC', Silvia Abril surt a moltes fotografies de petita sense celles. La seva mare fins i tot va arribar a posar-li guants a les mans perquè parés d'arrencar-se els cabells.

A l'entrevista, Abril també va parlar d'un dels sentiments més comuns entre les parelles: la gelosia. Però si és el cas, es tracta de gelosia professional. L'humorista de Mataró va explicar que sent gelosia perquè ella mai ha estat nominada a cap premi i Buenafuente, amb menys trajectòria com a actor, ja ha rebut una nominació com a millor actor.