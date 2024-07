Leonor, nomenada com Alferes Alumna d'Infanteria

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dimecres dos reials decrets amb la concessió de la Gran Creu del Mèrit Militar amb distintiu blanc a la Princesa d'Astúries, Leonor de Borbó i Ortiz, així com el seu nomenament com a Alferes Alumna d'Infanteria, hores abans de la cerimònia de lliurament dels Reals Despatxos d'Ocupació a l'Acadèmia General Militar de Saragossa.

Ambdues ordres, signades pel Rei Felip VI a proposta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, recull que d'acord amb el que preveu la Reial Decret 173/2023, de 14 de març, pel qual es regula la formació i la carrera militar de la Princesa d'Astúries, es nomena Leonor com a Alferes Alumna d'Infanteria i se'l condecora amb la Gran Creu del Mèrit Militar.

Els militars s'agrupen en diverses categories segons el rang i la funció. Els soldats representen la base i fan tasques operatives. Els suboficials, com sergents i caporals, supervisen i entrenen els soldats. Els oficials, incloent-hi tinents, capitans i coronels, planifiquen i lideren operacions. Dins dels oficials subalterns hi ha el rang d'alferes, que és el punt d'inici per als nous oficials, com l'Alferes Alumna d'Infanteria, en formació per comandar unitats. Finalment, els oficials generals, com a generals i almiralls, ocupen els més alts càrrecs de lideratge i responsabilitat estratègica en les forces armades.

"Vinc a nomenar Alferes Alumna d'Infanteria de la LXXXII Promoció de l'Acadèmia General Militar a Sa Altesa Reial la Princesa d'Astúries, la senyora Leonor de Borbó i Ortiz", es llegeix en el document, signat a Madrid.

Leonor rep aquest dimecres a Saragossa la Gran Creu del Mèrit Militar amb distintiu blanc i serà nomenada com a alferes alumna per Felip VI a la cerimònia de lliurament de Reials Despatxos d'Ocupació a l'Acadèmia General Militar, en estar pròxima la finalització dels seus estudis en aquesta escola.

El lliurament de reials despatxos d'ocupació a l'Acadèmia General Militar tindrà lloc en una cerimònia presidida pels Reis i la Infanta Sofia; ia la qual assistirà la ministra de Defensa, Margarita Robles. La filla gran de Felip VI es va incorporar com a dama cadet el curs 2023-2024 iniciant l'any acadèmic amb els alumnes de primer i, després de la Jura de Bandera, va passar a integrar-se amb els alumnes de segon curs.