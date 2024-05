La Lolita s'emociona en parlar de l'estat de salut d'Àngel Llàcer

Aquest dilluns, durant l'entrega d'uns premis de la premsa, Lolita Flores no va poder contenir l'emoció en parlar sobre el delicat estat de salut del seu company de “Tu cara me suena”, Ángel Llàcer. La situació ha generat una gran preocupació entre els seus seguidors, que anhelen tornar-lo a veure a la pantalla.

Ángel Llàcer, conegut presentador i actor, està en procés de recuperació després de ser afectat per un bacteri que el va portar a l'hospital. Encara que la seva situació ha millorat i es troba fora de perill, encara no està en condicions de reincorporar-se al popular talent xou d'Antena 3. Lolita Flores, després de ser preguntada per la salut de Llàcer, va declarar: "Gràcies a Déu ja està fora de perill , està fora de l'hospital. No sé si podrà tornar a 'Tu cara me suena' perquè li han enviat repòs, però des d'aquí li envio un petó".

L'emotiu missatge de Lolita reflecteix la incertesa sobre el retorn de Llàcer al programa i subratlla quant se'l trobarà a faltar en els propers episodis. "Tu cara me suena sense Àngel no és el mateix, i m'emociono fins i tot, perquè sé que en els programes que queden el trobaré molt a faltar", va afegir commoguda.

El bacteri que va afectar Llàcer, identificat com a Shigella, és un organisme que es pot propagar per tot el cos i causar símptomes greus com febre, vòmits, diarrea i nàusees. En casos extrems, pot provocar sepsi. La recuperació de Llàcer ha requerit diverses intervencions mèdiques, com es va explicar a "Espejo Público", on es va informar que encara que les intervencions van ser reeixides, el presentador encara necessita temps per recuperar-se per complet.

L'audiència de "Tu cara me suena" està ansiosa per la recuperació de Llàcer i el retorn al programa, que ha estat gravat prèviament amb la seva participació abans de la seva recaiguda. Tot i això, a causa de les complicacions derivades de la infecció, Llàcer va haver de ser readmès a l'hospital per rebre tractament addicional. Afortunadament, els informes actuals suggereixen que està més estable, però la recuperació completa encara prendrà temps.

Mentrestant, Santiago Segura ha estat anunciat com el seu substitut temporal a "Tu cara me suena". Els seguidors del programa expressen el seu suport constant i desitgen la ràpida recuperació de Llàcer, esperant amb ànsies el dia que pugui tornar a il·luminar la pantalla amb la seva presència carismàtica i talent inigualable.

La comunitat de "Tu cara me suena" i tots els seguidors d'Àngel Llàcer mantenen l'esperança i continuen enviant els seus millors desitjos perquè aviat pugui tornar al seu lloc al programa i continuar brindant alegria a tots els espectadors.