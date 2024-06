Mal dia per a Ana Rosa: el nou Sálvame arrasa i amenaça 'TardeAR'

per J.C. Meneses Montserrat

Mal dia i mal any per a Ana Rosa Quintana. L'imperi de la qual va ser reina dels matins durant anys s'ha desplomat totalment en traslladar-lo a la tarda. 'TardeAR' no ha aconseguit conquistar els espectadors, i és lluny d'aconseguir les xifres d'audiència que al seu moment aconseguia La Fábrica de la Tele amb Sálvame.

Ana Rosa s'ha quedat estancada rondant el 10% de share, i la tercera opció preferida per l'audiència és la majoria de dies. Sempre darrere de La Promesa i de 'I ara, Sonsoles'. Però l'estocada final ha arribat amb el nou Sálvame, que a la seva segona entrega ha aconseguit prou audiència per donar l'estocada final a 'TardeAR'.

Aquest dilluns 'TardeAR' va aconseguir un 10,7% d'audiència amb 794.000 espectadors, mentre que 'Ni que fuéramos Shh', en la seva segona entrega a TEN - la primera amb emissió de publicitat- va aconseguir signar un 4,1% i reunir 328.000 espectadors durant la seva emissió. El nou programa de La Fábrica Estudios, aterrant en un canal de la TDT amb molt poca audiència, ha aconseguit treure gairebé la meitat del share de Telecinco a la seva segona emissió en obert. I a aquesta xifra s'hi ha de sumar l'audiència de Youtube, on van acumular una mitjana de 22.455 usuaris de mitjana en directe, amb un pic de 28.728. Els que van ser expulsats de la tarda de Telecinco han començat a amenaçar l'espai la substituta, mentre ells van en una barqueta de paper i Ana Rosa en un transatlàntic.

Però aquesta no és la pitjor notícia per a la presentadora de 'TardeAR'. El problema més gran és que el nou Sálvame ha aconseguit vèncer totes les cadenes generalistes i temàtiques en un dels targets comercials més suculents per als anunciants, els adults-joves (de 24 a 44 anys). Durant la seva franja d'emissió, 'Ni que fuéramos Shh' ha aconseguit signar un espectacular 10,6% en aquest grup d'espectadors, superant Antena 3 (7,8%) i Telecinco (8,9%).

Aquesta dada pot acabar sent especialment significativa per a Mediaset, que en els mesos anteriors ha presumit de ser líder a la franja dels joves i ara té a veure com els seus anteriors treballadors els roben el pastís.

Moltes veus comencen a especular sobre el futur d'Ana Rosa Quintana a Mediaset després d'un fracàs que cada cop és més evident. Totes les apostes de la seva productora han acabat naufragant d'una manera o altra, i ara previsiblement toqui rendir comptes. De moment, la cadena li anirà traient minuts de programa, com al seu moment va fer amb 'Sálvame'. I qui guanyi aquests minuts serà Jorge Javier Vázquez amb un nou programa a l'estil 'El Diario de Patricia'. Una decisió amb què Mediaset tira del passat entonant un discret mea culpa i esperant que així puguin frenar l'huracà de 'Ni que fuéramos Shh', enfrontant el nou programa amb el seu antic presentador.