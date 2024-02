Marta Riesco, amor a la vista amb el futbolista Rodrigo de Paul?

per Helena Celma

Marta Riesco va viure aquest passat dijous una tarda-nit d'allò més especial. Primer se'n va anar d'aniversari, després va gaudir del concert de Taburete i... va continuar la festa al restaurant que està causant tendència a Madrid, 'Rhudo'.

Al restaurant, una de les vegades que la influencer va anar al bany per acompanyar la seva amiga, es va veure algú amb "un jersei espantós, taronja butà i totalment trencat".

El que no sabia Marta és que qui portava aquesta peça era Rodrigo de Paul, llavors "ja no em va semblar tan lleig el jersei".

En aquell moment, Riesco no va voler demanar-li fotografies perquè el futbolista estava atenent els seus fans i va decidir tornar amb la seva amiga a la zona on estaven ballant.

Tot i això, la sort li tenia preparat una sorpresa perquè en arribar al lloc "estava Rodri i els seus amics, així que em vaig posar a ballar i en un moment determinat un amic de Rodri va venir a parlar-me".

Tot i que no va ser el jugador de l'Atlètic de Madrid amb què va començar a parlar, si va acabar amb ell conversant.

"Vaig acabar parlant amb Rodri i em va preguntar a què em dedicava i clar, vaig pensar 'com li hagi d'explicar a aquesta persona el que sóc...' i vaig dir 'li diré que soc artista musical'", ha detallat.

Una història fantàstica que Marta ha decidit compartir amb tots els seus seguidors d'Instagram i que no s'acaba aquí perquè, encara que pensava que Rodrigo no la prendria seriosament, el futbolista s'ho va creure.

"Això no va ser el més lamentable que vaig fer. Em vaig superar i li vaig cantar la cançó 'No tinguis por", assegurava la influencer.

"Recordem que aquesta persona és parella d'una artista, Tini Stoessel", comunicava Marta per posar en situació tots els seus seguidors.

Assegurava que el futbolista "no va fugir, seguim parlant fins que els seus amics van decidir que se n'havien de marxar"... i, atenció! perquè la història no s'acaba aquí.

"Quan vaig arribar a casa meva no vaig voler donar-me per vençuda i li vaig escriure el missatge més lamentable que he escrit a la meva vida", explica.

La influencer, empoderada i sense por de res li va enviar el missatge següent: "El teu jersei no em va agradar res, però tu em vas semblar el més. Així que ja no m'importa el teu jersei. Si vols et puc portar de compres"... Rebrà la influencer una resposta de Rodrigo?