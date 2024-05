El Mestre Joao anuncia que iniciarà la seva transició: ''Em diré Benita''

Emoció, sorpresa i molta veritat la que aquest dijous passat es va viure a 'Baila como puedas' quan el Maestro Joao va revelar la important decisió que ha pres i que canviarà la seva vida per sempre. Obrint el seu cor com mai ho havia fet públicament, el vident ha anunciat que ha decidit "fer la transició" per canviar de sexe als 61 anys i començar a ser el que realment ha estat sempre: una dona.

"He decidit ser veritablement qui jo sóc, que va ser el que va parir la meva mare i que està orgullosa perquè ella sap què portava dins, i amb una mirada sabia què hi havia", ha revelat, confessant que si ha pogut fer aquest pas és gràcies a la seva participació en el talent de ball de TVE, on s'ha adonat que no volia continuar vivint com a Joao Joaquín Castellón com ha fet fins ara.

"Gràcies a tots vosaltres, al suport del públic que m'accepta tan bé seré qui sóc" ha afegit, afirmant molt emocionat que "dins meu a la meva ànima porto una dona". "És com jo em sento, allò que jo sento i el que jo sóc", ha confessat. Ha estat llavors quan, amb tot el plató del programa emocionadíssim i contenint les llàgrimes amb prou feines, Anne Igartiburu li ha preguntat si tenia pensat quin serà el seu nou nom.

"Em trucaré Benita, com la meva mare", ha revelat, sense entrar en detalls de com serà la seva transició per convertir-se en el que sempre ha estat al seu interior, una dona.

Mestre Joao

El Maestro Joao és un reconegut vident i personatge mediàtic espanyol, conegut per la seva presència carismàtica i la seva habilitat per preveure el futur. Amb una carrera que abasta dècades, ha aconseguit consolidar-se com una figura popular i estimada tant al món esotèric com al de la televisió.

El Mestre Joao va començar la seva carrera com a vident a una edat primerenca, desenvolupant la seva habilitat per a la clarividència i la interpretació de cartes del tarot. Al llarg dels anys, ha brindat consultes a nombrosos clients, guanyant-se una reputació per la seva precisió i empatia. El seu enfocament esotèric combina tècniques tradicionals amb un toc personal, cosa que el distingeix en un camp ple de competència.

La popularitat del Mestre Joao es va disparar quan va començar a aparèixer en programes de televisió. La seva primera gran aparició va ser al programa "Gran Hermano VIP" a Espanya, on va participar com a concursant. El seu caràcter amable i la capacitat per generar contingut entretingut el van fer destacar ràpidament. Des de llavors, ha estat convidat a nombrosos programes d'entreteniment, reality shows i talk shows, convertint-se en una figura habitual a la pantalla espanyola.