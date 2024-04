El missatge de Rocío Carrasco que deixa la porta oberta a un retrobament amb els fills

Aquest passat dilluns, Rocío Carrasco va fer 47 anys i ho va celebrar coincidint amb el llançament del seu nou i il·lusionant projecte, la seva pròpia gamma de productes cosmètics, 'Rc Skincare', amb què espera revolucionar el mercat beauty amb productes enfocats a pells madures i sensibles.

Una celebració per partida doble que la filla de Rocío Jurado ha viscut acompanyada per la seva parella, Fidel Albiac, i per alguna de les seves íntimes amigues, com Anabel Dueñas, Alba Carrillo, Sofia Suescun o Nagore Robles, amb qui va bufar les espelmes de la seva parella pastís en un conegut restaurant de la capital després de presentar a la premsa la seva gran aposta professional per a aquest 2024.

Encantada amb aquest aniversari 'improvisat' tan especial, Rocío abandonava el local amb el millor dels seus somriures i revelava quin és el desig que ha demanat aquest any, que no és cap altre que "que tot segueixi així i vagi tot bé".

"Virgencita. Que em quedi com estic", apuntava, confessant que està en un gran moment tant a nivell personal com laboral: "Que segueixi treballant i que segueixi fent coses. Que em diverteixin i coses que puguin beneficiar els altres. I ja està”, afegia.

El seu proper gran projecte, el casament per l'església amb Fidel 25 anys després d'iniciar la seva relació i 8 després de donar-se el sí vull en una cerimònia civil.

Com reconeixia, l'única cosa que té clar de moment és "amb qui em caso". El vestit té clar que serà “blanc”, encara que encara no sap si lluirà un o dos.

"Encara no sé quan ni on em caso, però que sigui la meitat de la primera en sentiment que bé que ho passem de fantàstic em conformo", afirmava.

Sobre el que no ha parlat Rocío és sobre els seus fills Rocío i David Flores, amb qui no manté cap mena de relació des de fa anys.

Tot i això, i encara que és un tema en què no li agrada entrar, sí que ha confessat que no ha tirat la tovallola en cap moment, deixant entreveure que confia que tard o d'hora es produeixi la reconciliació: "La tovallola no es tira. Es renta, però no es llença. I jo estic molt bé”.