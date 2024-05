El motiu pel qual van eliminar de Tinder a Zayn Malik, exmembre d'One Direction

El reconegut cantant i exmembre d'One Direction, Zayn Malik, ha revelat una experiència poc reeixida al món de les cites en línia. Tot i el seu estatus com a estrella internacional, Malik va decidir aventurar-se en la popular aplicació Tinder, buscant connexions més enllà dels cercles de la fama.

Tot i això, la seva incursió va desembocar en una sèrie de malentesos que van convertir l'intent de buscar l'amor en una tortura, segons ha compartit en una entrevista amb la revista Nylon.

Després de mudar-se a una granja al comtat de Bucks (Pennsilvània), Malik es va trobar amb la sorpresa que els vilatans no creien que ell fos qui deia ser al seu perfil de Tinder. Les acusacions de ser un impostor, conegut com a "catfishing", es van convertir en una cosa comuna per a ell. "Tothom m'acusava de catfishing . Em preguntaven: 'I per què estàs usant fotografies de Zayn Malik?'", va compartir el cantant.

Aquesta situació va portar Malik a ser expulsat de l'aplicació més d'una vegada, cosa que finalment el va portar a abandonar completament el món de les cites en línia.

Actualment, el cantant d'èxits com Dusk Till Dawn o Pillowtalk afirma que no està interessat a iniciar noves relacions sentimentals. Per primera vegada a la seva vida, se sent feliç i satisfet estant solter.

"Probablement, el més prudent sigui prendre't el teu temps[per conèixer-te a tu mateix]abans d'invertir-lo completament en un altre ésser humà que serà la teva parella per a tota la vida", va reflexionar Malik.

Aquesta declaració suggereix un canvi significatiu en la perspectiva sobre l'amor i les relacions, especialment després de les seves experiències públiques amb la model Gigi Hadid, mare de la seva filla Khai.

A més de la seva vida amorosa, Malik també ha reflexionat sobre el seu passat a One Direction durant una aparició al podcast Zach Sang Show. Va reconèixer que lamenta no haver gaudit prou del seu temps a la banda i se sent agraït per haver trobat més felicitat i control en la seva vida actual.

"Quan era jove, no entenia la importància de, simplement, intentar ser feliç", va concloure Malik, destacant la seva evolució personal i el seu enfocament en el benestar emocional.