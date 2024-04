La nova parella de Sira Martínez juga a la Selecció espanyola

La vida amorosa de Sira Martínez, coneguda com una de les WAGs més destacades, ha fet un nou gir. L'exnòvia del futbolista Ferran Torres ha trobat l'amor novament al món del futbol, aquesta vegada amb un altre jugador de la Selecció espanyola. Però la història de Sira va més enllà de la relació amb futbolistes; abans de ser reconeguda com a parella de Torres, Martínez es destacava com a esportista d'elit i com a filla de l'exentrenador del Barça i la Selecció, Luis Enrique.

El romanç entre Sira i Ferran va començar quan el jugador català era al Manchester City i ja havia estat convocat pel seu pare per jugar amb la selecció absoluta. Tot i això, la relació va arribar al final després que Torres es mudés a Barcelona per jugar al Barça. Ara, el programa Socialité de Telecinco ha revelat la identitat del nou Novio de Sira: Robin Le Normand, jugador de la Reial Societat i també de la Selecció espanyola.

Martínez sembla tenir una atracció especial pels futbolistes de la selecció, fins i tot arribant a fer-se una foto al metro de Barcelona a l'estació de la línia vermella, anomenada Espanya. Aquest nou capítol a la seva vida amorosa promet ser interessant, ja que tant Ferran Torres com Le Normand tindran temes de conversa a les concentracions de la selecció.

Le Normand, de 27 anys, nascut a França però amb nacionalitat espanyola, va tenir l'oportunitat d'escollir entre les seleccions dels dos països. Tot i que la seva sort és que el seleccionador ja no és el seu sogre, cosa que podria haver estat incòmode per a Ferran. El jugador francès-espanyol és reconegut pel seu atractiu i la seva habilitat al camp, havent jugat prèviament a la segona divisió francesa abans d'unir-se a l'equip basc de la Reial Societat a la lliga espanyola.

Telecinco ha obtingut informació d'un testimoni que els ha vist junts i ha confirmat que actuen com una parella sentimental en públic. "Els hem agafat en actitud afectuosa", afirma el testimoni. "No amaguen que són parella. Els vaig veure arribar amb cotxe, mostrant afecte l'un a l'altre. La relació sembla ser recent, l'únic like que Le Normand li ha donat a Sira a les xarxes socials és del 24 de març".

Sira Martínez, enamorada i decidida, va ser qui va posar fi a la relació amb Ferran Torres i ara s'ha entregat a l'amor amb un company de la Selecció espanyola. La seva història demostra que l'amor no entén de fronteres ni de professions, i encara que la seva vida l'hagi vinculat al futbol, la seva felicitat és el que més importa. Que siguin molt feliços.