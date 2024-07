Obren judici oral a l'actriu María León, acusada d'agredir un policia de Sevilla

El Jutjat d'Instrucció número 18 de Sevilla ha resolt l'obertura de judici oral contra l'actriu María León, per a la qual la Fiscalia reclama un any i nou mesos de presó per un delicte d'atemptat presumpte i una multa per un suposat delicte lleu de lesions , a compte de la seva suposada agressió a una agent de la Policia Local en el marc de la seva detenció per un incident, extrem que ella nega a assegurar que va ser "víctima d'un abús policial".

La decisió judicial ha estat avançada per Diario de Sevilla i confirmada per fonts del cas, segons les quals el Jutjat d'Instrucció número 18 ha resolt obrir judici oral contra l'actriu i dos acusats més per l'esmentat incident nocturn, en una interlocutòria emesa el passat 24 de juny.

En el cas de l'acusació particular que exerceixen els tres agents de la Policia Local personats a la causa, sol·liciten dos anys i un dia de presó per un delicte d'atemptat a l'autoritat, alhora que reclamen que pagui una multa de 5.400 euros per sengles delictes de desobediència i lesions.

Recordem sobre això la interlocutòria emesa el passat mes de juny de 2023 pel Jutjat d'Instrucció número 18, continuant pel tràmit del procediment abreujat les diligències incoades en contra.

La jutgessa instructora del cas va considerar en aquesta interlocutòria que hi ha indicis de la comissió dels esmentats delictes d'atemptat i de lesions lleus arran del relat dels fets que corrobora l'atestat que va fer la Policia Local i la declaració que van prestar els agents involucrats en la causa davant la magistrada.

L'atestat

L'atestat policial recollia que els agents, en veure aquella nit un ciclista circulant per la via pública amb una copa de vidre, el van interceptar i li van practicar una prova d'alcoholèmia que va donar un resultat positiu, així com que deu o dotze persones van començar a vociferar els agents i increpar-los.

Entre aquest grup de persones, segons l'atestat de la Policia Local, hi havia l'actriu, que va gravar amb el telèfon mòbil els efectius, segons la seva versió, que recull que li va ser cridada l'atenció a María León perquè parés de gravar els agents.