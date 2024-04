Pedro García Aguado serà l'expulsat de Supervivientes segons una enquesta

Aquesta nit a les 22:00 hores comença la nova gala de Supervivientes en què els espectadors podran gaudir de les aventures dels concursants atrapats a Hondures. Una de les principals incògnites d'aquesta gala és qui es convertirà en l'expulsat –desterrat a Platja Limbo– d'aquesta nit. Després de la salvació d'Àngel Crist Jr. dimarts, queden tres concursants a la terna de nominats: Miri, Arantxa del Sol i Pedro García Aguado.

A CatalunyaPress hem fet una enquesta per saber qui pot ser expulsat. De moment, encertem dimarts amb la salvació d'Ángel Cristo i, segons els vots restants, el concursant expulsat d'aquesta nit serà Pedro García Aguado. El 'Germà Major' només ha rebut el 26% dels vots per ser salvat davant el 36% d'Arantxa del Sol i el 38% de Miri.

A continuació, podeu veure els resultats de l'enquesta:

L'esperat retorn de Carmen Borrego i Terelu a plató

L'esperat retorn de Carmen Borrego a Espanya, després de la seva abrupta sortida de 'Supervivientes' a causa de raons de salut, promet ser un esdeveniment històric a la televisió aquest dijous 4 d'abril. Tot i això, la seva tornada estarà marcada per una sorpresa desagradable: la revelació d'una exclusiva venuda pel seu fill José María Almoguera i la seva encara dona Paola Olmedo, en què critiquen durament la germana de Terelu Campos.

Aïllada en un hotel des del seu retorn a Espanya, Borrego s'ha mantingut al marge de qualsevol informació externa, incloent-hi l'entrevista publicada per la revista Semana, que va sortir a la llum després de la ruptura del fill i la parella.

Durant la gala de 'Supervivientes 2024', que serà conduïda per Jorge Javier Vázquez, Carmen Borrego descobrirà en directe l'existència d'aquesta entrevista. Serà un moment difícil per a l'exconcursant, però comptarà amb el suport de la germana Terelu Campos.

La presència de Terelu al plató de 'Supervivientes 2024' ha generat especulacions. Després del seu recent retorn a Telecinco després del seu pas per TVE, on va mantenir una connexió en directe a 'Supervivientes' per parlar amb la seva germana, Terelu estarà present aquest dijous a les instal·lacions de Telecinco per rebre Carmen Borrego, segons va confirmar El Televisero.

La incògnita resideix en si Terelu estarà al plató des de l'inici de la gala o si només apareixerà per rebre la seva germana quan entri al plató del reality, com és habitual amb tots els familiars dels concursants que tornen del programa.