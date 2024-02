A la presó Antonio Tejado pel robatori a casa de María del Monte

El Jutjat d'Instrucció número 16 de Sevilla ha decretat aquest dilluns l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança, de sis dels vuit detinguts en ser desmantellada una organització criminal dedicada a robatoris amb violència i intimidació a l'interior de domicilis amb habitants al seu interior, entre ells Antonio Tejado, nebot de la famosa artista María del Monte, víctima d'un robatori així a casa seva.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), aquesta instància judicial ha decretat l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança d'aquestes sis persones, incloent-hi Antonio Tejado, a instàncies de la Fiscalia, després de la seva detenció a mans de la Guàrdia Civil. Els dos arrestats restants han quedat en llibertat provisional amb càrrecs.

Durant la seva compareixença judicial, la meitat dels detinguts s'han acollit al seu dret constitucional a no declarar, mentre que la resta només han respost preguntes dels respectius lletrats. A la causa s'investiguen presumptes delictes de robatori amb violència, detenció il·legal, lesions, amenaces i pertinença a organització criminal.

L'operació, realitzada per l'Equip de Patrimoni de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Sevilla, pertanyent a la Comandància de Sevilla, en col·laboració amb l'Equip de Policia Judicial de Mairena de l'Aljarafe, va ser iniciada a finals del mes d'agost passat, després la denúncia interposada per una víctima d'un robatori produït en un habitatge a la comarca de l'Aljarafe sevillà. Aquell mes, recordem-ho, es produïa l'assalt a l'habitatge de l'artista esmentada a Gines.

Assalt a l'habitatge

Segons els indicis aportats a les investigacions, un grup de cinc encaputxats va accedir a la vivenda saltant la tanca perimetral d'una finca d'un domicili unifamiliar, forçant la porta que donava accés a l'interior.

Un cop dins, van lligar de mans i emmordassar alguns dels habitants, mentre eren amenaçats de mort. Les víctimes, davant l'agressivitat mostrada, van ser obligades a col·laborar amb els seus captors, oferint-li la combinació de la caixa forta, sostret diverses joies i rellotges d'alt valor econòmic, diners en efectiu i altres objectes que van trobar pel domicili.

La Guàrdia Civil va iniciar la investigació analitzant els indicis aportats, verificant que les persones autores del fet formaven un grup compacte, responent una organització clàssica d'estructura piramidal, responent tots els components a una sola persona.

Després de les primeres indagacions, els agents van constatar la relació existent entre l'autor intel·lectual del robatori (encarregat de l'obtenció d'informació de la distribució de l'habitatge, les rutines de les víctimes i la ubicació de la caixa forta, paper que tindria Antonio Tejado segons les fonts consultades) i la persona responsable de seleccionar els habitatges dinterès. D'aquesta manera perpetraven els robatoris perquè s'executen d'acord amb la informació obtinguda sobre els llocs.

La funció dels "matxaques"

Així mateix, aquesta organització comptava amb subjectes coneguts com a "machacas". Es tractava de personal de confiança dels principals membres de l'organització a qui se'ls solia encarregar comeses habituals, com ara transport, vigilàncies o funcions de guardeses dels productes dels il·lícits.

Igualment, comptaven amb un home de "xoc" atesa la seva corpulència i agressivitat. Aquest no és només l'encarregat d'imposar por o respecte a les possibles víctimes, sinó d'exercir de seguretat en els lliuraments d'objectes sostrets i amb els membres del grup.

Amb l'avenç de la investigació, els agents van comprovar que darrere l'organització, liderada per un individu conegut com "El Rus", se sostreien vehicles per perpetrar robatoris amb violència a vivendes d'alt poder adquisitiu on robaven joies, rellotges d'alta gamma i grans quantitats d'efectiu.

Els agents van arribar fins i tot a detectar la planificació d'un robatori d'un milió d'euros en un habitatge la informació del qual partia de "El Rus". Tot i això, aquest robatori va ser frustrat gràcies a l'operació efectuada pels agents.

S'han realitzat onze registres

Un cop recopilats tots els indicis i proves, els investigadors van passar a la fase d'explotació, realitzant divendres passat onze entrades i registres, majoritàriament simultanis, en diferents punts de la capital andalusa, així com a les localitats de Guillena i Brenes. Les entrades van ser realitzades a nou domicilis i dos immobles, entre ells trasters i un gimnàs relacionat amb un dels suposats integrants de l'organització.

Per a la realització dels registres, es va comptar amb agents de la Guàrdia Civil pertanyents al GAR, Seguretat Ciutadana i Servei Cinològic, a més de la col·laboració de Policia Local de Sevilla, els quals van facilitar talls de carretera, gestió del trànsit a llocs de difícil accés i col·laborant en la realització del setge de seguretat per als equips dentrada.

Entre els objectes trobats pels investigadors a les entrades i registres, destaquen varietat de material policial, entre ells armilles antibala, una jaqueta de Policia Nacional i un pol de Policia Local. A més, es van localitzar llums policials, walki talkies, dues pistoles, una d'aire comprimit i una altra de simulada, armes blanques i un bát de beisbol.

Tota mena d'instruments requisats

Destaca la troballa d'eines i objecte, alguns usuals per a l'accés a habitatges, com ara un extractor de bombins, rossinyols, diversos passamuntanyes, una balisa (control de moviment) i dos GPS. A més, van confiscar telèfons mòbils, targetes de prepagament, material informàtic, vehicles i uns 30.000 euros en efectius repartits en bitllets de divers valor.

Hi predominava l'existència d'objectes de dubtosa procedència, entre ells cadenes i polseres d'or i més de trenta rellotges de diverses marques, i encara estava pendent la localització dels seus propietaris legítims. D'altra banda, els agents van trobar una plantació de marihuana a una de les habitacions d'un dels domicilis registrats.

Finalment, durant els registres es va produir la detenció d'un total de vuit persones, entre els quals hi ha l'informador o autor intel·lectual de l'assalt a l'habitatge, que seria el familiar esmentat de María del Monte, els autors materials i el receptador, persona encarregada de donar sortida al mercat il·lícit als efectes sostrets.