Les dures acusacions de Bárbara Rey cap al seu fill després de l'acord amb la Fiscalia

Bárbara Rey ha arribat a un acord amb la Fiscalia i ha acceptat una condemna de 1 any i 8 mesos de presó per un delicte d'alçament de béns.

Un pacte amb què s'ha autoinculpat i ha reconegut que va dur a terme diverses operacions financeres i va descapitalitzar els seus béns el 2011 -posant-los a nom dels seus fills, de la seva germana i del nebot- per evitar pagar gairebé 143.902 euros a Hisenda.

Un acord amb què ha evitat que s'arribés a celebrar el judici i la seva entrada a la presó -ja que el Ministeri Públic demanava per a ella 3 anys i mig de condemna- i s'ha autoinculpat, eximint així de responsabilitat penal els seus fills Ángel i Sofía Cristoo, que també han arribat a un pacte acceptant un any de presó com a cooperadors del delicte.

I després d'assegurar que està molt tranquil·la i molt contenta després d'aquest acord amb la Fiscalia en les seves diferents aparicions els últims dies, reconeixent que “ho he fet per acabar ja amb aquest tema i per evitar que els meus fills, la meva germana i el meu nebot els fes mal encara que no dec ni un cèntim a Hisenda", Bárbara ha entrat per telèfon a 'Espejo Público' per parlar sobre aquest tema i assenyalar, directament, el seu fill.

"Fa moltíssims anys, no sé si el 2011, hi va haver moltíssimes inspeccions d'Hisenda amb caràcter retroactiu. Com que no estava d'acord amb les quantitats que em demanaven, el meu comptable em va recomanar anar a judici". Abans, "havia posat una propietat a nom del meu fill, que estava encantat perquè es nota que a ell els diners els agrada".

El seu comptable li va recomanar "posar les poques coses que tenia a nom de familiars" perquè Hisenda no prengués mesures cautelars sobre aquestes propietats.

El judici es va celebrar el 2018 i la van exculpar del que es demanava, i havia de pagar una quantitat a què va fer front pagant préstecs al banc, com ha assegurat.

"Les propietats seguien a nom dels meus fills i més endavant jo venc una propietat, rebo una gran quantitat i els dono una gran ajuda als meus fills en plural. Aleshores el meu fill estava casat i es va comprar un xalet, li vaig pagar la reforma , li vaig donar els meus mobles de La Moraleja i tot, i alhora rebo una notificació d'alçament de béns que crèiem que seria sobresegut, però al final ha seguit cap endavant", ha apuntat carregant contra Ángel, deixant clar que no s'ha oblidat de tot el que ha dit sobre ella en els darrers mesos.

"Jo m'he fet responsable de tot però a mi el meu fill m'està acusant de tot el pitjor i ho haurà de demostrar" ha advertit, revelant que després que decidís vendre la casa que va posar a nom del seu fill "ell ha utilitzat totes les zones comunes com la piscina interior i les piscines que eren fora perquè és una comunitat molt important”.

Finalment, i tornant a la seva autoinculpació, Bárbara ha confessat que encara que creu que a Ángel ia Sofia "no li hagués passat res", sí que "hi havia una persona que estava disposada a anar a la presó abans que fos jo". "Si potser jo no pacte, algú anava a la presó" ha conclòs, sense aclarir a qui es refereix. "Jo l'únic que puc dir-vos que cap de la família té antecedents mai, ens hem conduït per la vida prou bé” ha sentenciat