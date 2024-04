La raó de la pròxima visita del Rei Emèrit a Espanya

Comença el compte enrere per a un dels casaments més esperats de la temporada, el de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i Teresa Urquijo. Serà aquest dissabte 6 d'abril quan la parella es doni el sí vull després d'un any de discreta relació i ja tot està preparat per al gran dia.

L'enllaç se celebrarà a l'Església dels Jesuïtes al carrer Serrano madrilenya i, després de convertir-se en marit i dona a ulls de Déu els Novios i els seus convidats es desplaçaran a la finca propietat de la família de la Novia, El Canto de la Cruz (a la localitat de Colmenar Vell) on tindrà lloc la celebració, que està previst que s'allargui fins a altes hores de la nit.

Cada cop es coneixen més detalls de l'enllaç: la llista de casaments en una coneguda botiga de la capital i que inclou des d'electrodomèstics a vaixelles, passant per catifes i altres elements decoratius pensats per donar vida a casa seva –ja que la parella ha preferit viure separats fins a formalitzar la seva unió-; la lluna de mel, que consistirà en un viatge de 8 dies a les paradisíaques Illes Maldives i 2 a Bhutan; o el menú que degustaran el dia més feliç de les seves vides, servit pel prestigiós restaurant Lhardy i compost per un còctel, primer, segon - Vanitatis ha avançat que serà de ben segur filet-, postres i recena perquè els convidats recuperin forces durant el ball.

Pel que fa als convidats, que ascendeixen a 500, s'ha especulat molt les últimes setmanes amb la presència del Rei Joan Carles, cosí de l'àvia de la Novia, Teresa de Borbó. I encara que al principi es va assegurar que l'Emèrit no viatjaria des d'Abu Dhabi per aquest motiu finalment ha decidit assistir, aprofitant la seva nova visita a Espanya per assistir al funeral del seu nebot Fernando Goméz-Acebo, que se celebrarà en la més estricta intimitat proper dilluns 8 d'abril.

Tampoc no es perdran l'enllaç de l'alcalde de Madrid la Reina Sofia, les infantes Elena i Cristina -encara que encara no estan confirmades al 100%- ni Victoria Federica -que coneix Teresa Urquijo des que eren unes nenes-; i encara que els Reis Felip i Letizia estan convidats, no solen acudir a aquest tipus de celebracions, per la qual cosa la seva presència seria una autèntica sorpresa que ningú no espera.

Un conclave 'Real' al qual també assistiran la germana de l'Emèrit, la infanta Margarita, amb el seu marit Carlos Zurita i els seus fills Maria i Alfonso; a més d'alguns dels fills de la infanta Pilar, com Simoneta Gómez-Acebo.

Una selecta llista de convidats en què també hi ha la cúpula major del Partit Popular, encapçalada per Alberto Núñez Feijoo i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; i en què no faltaran cares conegudes del panorama social, empresarial i econòmic del nostre país.