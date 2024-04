La reacció de Bigote Arrocet a les amenaces judicials de Carmen Borrego

Les paraules de Carmen Borrego, amb amenaça d'anar als tribunals, dirigides a Bigote Arrocet, han tingut resposta per part de l'humorista i actor argentí-xilè.

Hores després que Borrego li hagi respost alt i clar a la televisió, Bigote ha reaparegut com si la cosa no anés amb ell. Tranquil, somrient i sense deixar de repetir que "tot li sembla molt bé", el que va ser parella de Teresa Campos ha ignorat la demanda de Carmen que, com ha deixat entreveure, no el preocupa gens. "Molt bé, molt bé" ha exclamat, mostrant-se rialler i de bon humor davant de les càmeres i els micròfons d' Europa Press quan des de l'agència li van preguntar per les mesures legals que pensen emprendre les germanes i que encara no han pogut prendre perquè no té un domicili conegut.

"No et diré res" ha afegit, sense respondre al retret de la col·laboradora per no respectar la memòria de la seva mare malgrat la seva llarga relació, sense confessar si es penedeix de les seves declaracions sobre les Campos, i si té al cap continuar parlant per explicar aquest 90% sobre Terelu i Carmen que encara no ha fet públic.

Exclusiva explosiva

El cas es va començar a forjar després d'una exclusiva que va donar fa uns dies a la revista Diez minutos , en què arremetia brutalment i sense cap mirament contra les Campos... amb crítiques particularment ferotges contra la menor de les germanes.

L'humorista, que va mantenir una relació de gairebé sis anys amb María Teresa Campos, revela que la recordada presentadora va fer fora el seu nét de casa perquè la Novia (anterior a Paola Olmedo) amb qui vivia llavors tenia "mals hàbits". Alguna cosa que hauria fet, segons Bigote, "atiat" per la pròpia Carmen, que mai no hauria suportat aquesta noia.

Això va provocar la reacció de Borrego, que, visiblement enfadada, va voler desmentir rotundament el que va explicar Arrocet a l'entrevista. Al mateix temps, la germana de l'entranyable María Teresa Campos ha apuntat també clar que no permetrà "que segueixi difamant", ja que "no és aquí per defensar-se", i ha apuntat que emprendrà mesures legals contra el còmic.