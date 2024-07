La reacció de Lara Dibildos a la possible relació entre Álvaro Escassi i Hiba Abouk

Després de diverses setmanes envoltats de rumors de crisi, María José Suárez anunciava dimecres 26 de juny passat la seva ruptura amb Álvaro Muñoz Escassi després de tres anys de relació. "S'ha acabat. Per tal d'evitar especulacions i notícies falses i amb la mateixa naturalitat amb què comparteixo altres aspectes de la meva vida amb vosaltres, us explico que Álvaro i jo ja no estem junts. No ha estat el millor final per a una història tan bonica, però com sempre em quedo amb els bons moments viscuts que han estat molts” explicava la model a Instagram, deixant entreveure que la fi de la seva història d'amor amb el genet no hauria estat del tot amistosa.

Cosa que ha cobrat força els últims dies, després que Alonso Caparrós i Gemma López insinuessin a Espejo Público que la raó de la seva ruptura seria que Escassi hauria estat "ballant en altres pistes"; és a dir, una presumpta deslleialtat que hauria satisfet la paciència de Maria Josep, decebuda no només per la possible infidelitat, sinó també pel desencís en veure que no ha aconseguit canviar el genet.

Al marge d'aquestes informacions, Álvaro ha reaparegut aquest cap de setmana a la Comunió de la neta de José Luis López El Turronero i, lluny de semblar abatut després de la ruptura amb l'andalusa, es va mostrar molt còmplice i proper amb Hiba Abouk. Segons ha revelat el programa Fiesta, tots dos haurien gaudit junts de l'esdeveniment i fins i tot se'ls hauria vist esmorzant junts l'endemà, ja que es van allotjar al mateix hotel.

Una informació que ha enxampat totalment per sorpresa Lara Dibildos, que aquest diumenge ha assistit al musical de Rocío Jurado i per primera vegada s'ha pronunciat sobre la ruptura del pare del seu fill Álvaro i María José Suárez. "¿Què diré? Que és que, bé, la vida és així. És una pena, però si ho han decidit de mutu acord serà perquè pensen que és el millor per a ells" ha assegurat.

Menys mesurada s'ha mostrat quan li hem preguntat pels rumors d'affaire entre Escassi i Hiba Abouk. Cosa que ha descol·locat completament l'actriu, que no tenia ni idea del que s'ha comentat en diferents mitjans de comunicació les últimes hores: "Ah, sí? Què dius? Et juro que no en tinc ni idea. A veure, que si ho sabés tampoc t'ho diria, però és que no ho sé, t'ho prometo que no en tinc ni idea” ha confessat sorpresa.