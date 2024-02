Revelen per error la data d'estrena de 'Supervivientes 2024'

per Redacció CatalunyaPress

Els fans de 'Supervivientes' estan d'enhorabona, ja que gràcies a Carlos Sobera per fi sabem la data en què s'estrenarà la nova edició del reality. Tot i que ha estat el presentador el que ha confirmat per error que serà el 7 de març quan arrenqui l'aventura a Hondures, el cert és que es tractava d'un secret de domini públic -que Mediaset encara no havia anunciat públicament- tenint en compte que aquest diumenge se celebra la primera semifinal de 'GH Duo', dimarts que ve la segona, i el dijous 29 la gran final.

I sense temps per perdre, Telecinco estrenarà 'Supervivientes 2024' una setmana després, prometent l'edició més extrema i sorprenent del reality estrella de la petita pantalla. Al capdavant, Jorge Javier Vázquez, que torna amb magnificència després de diversos mesos allunyat dels focus i capitanejarà la gala dels dijous. Laura Madrueño repetirà des d'Hondures, Sandra Barneda presentarà els debats dels diumenges i Sobera, que està desitjant que arribi el moment, s'encarregarà de l'entrega dels dimarts

De moment Mediaset només ha revelat 5 dels concursants que viuran l'aventura de les seves vides: La filla d'Arantxa de Benito i Guti, Zayra Gutiérrez; l'exmarit d'Elena Tablada, Javier Ungría; el raper Arkano; la model Arancha del Sol i la windsurfista Blanca Manchón. Encara que també hi ha altres noms que, encara que no estan confirmats, són a totes les travesses, com Carmen Borrego. Serà els propers dies quan anirem coneixent la resta de celebrities que es convertiran en 'Supervivientes'.

Preparats per a 'Supervivientes All Stars'

No és l'única notícia a celebrar pels apassionats d'aquest reality, ja que com ha avançat 'Vertele' Telecinco celebrarà els 20 anys de 'Supervivientes' a la cadena amb una edició molt especial, 'All Stars', que reunirà alguns de els concursants més emblemàtics de la història del reality.

La bogeria no ha trigat desfer-se i en xarxes ja s'especula amb les celebrities que podrien tornar a viure aquest retrobament tan especial: Sofia Suescun, Laura Matamoros, Olga Moreno, Bosco Martínez-Bordiu, Kiko Rivera, Bigoti Arrocet o Bibiana Fernández. Les apostes estan servides!