Rocío Madrid acusa Supervivientes de 'manipulació' i de 'pràctiques inacceptables'

'Supervivientes 2024' es veu embolicat en un escàndol després de les acusacions realitzades per Rocío Madrid, una de les concursants eliminades. En un comunicat explosiu publicat a les seves xarxes socials, Rocío no escatima en detalls en denunciar el que ella descriu com un entorn tòxic i manipulador dins del programa.

L'experiència de Rocío a 'Supervivientes 2024' va començar amb certes friccions amb els seus companys, encara que inicialment va aconseguir mantenir-se en la competència. No obstant això, el seu viatge al programa va arribar a un abrupte final quan va ser nominada i posteriorment eliminada, convertint-se en la primera expulsada definitiva. Rocío va expressar el seu desànim i la falta de motivació per continuar en l'aventura, fet que va marcar el començament del seu descontent amb la dinàmica del programa.

Les revelacions més impactants van sorgir quan Kiko Matamoros, un altre participant, va exposar informació proporcionada per Lorena Morlote que suggeria l'existència de preferències per part de l'organització quant a qui havia de ser primer eliminat. Aquestes revelacions apunten a una possible manipulació darrere d'escena, desafiant la integritat del concurs.

El comunicat emès per Rocío Madrid detalla les seves vivències al programa, descrivint una situació que qualifica com a "horrible". En ell, Rocío esmenta haver estat víctima del que interpreta com a "bullying" per part d'alguns companys i apunta directament a l'organització per crear un entorn propici per a aquestes conductes.

A més, Rocío expressa el seu penediment per haver acceptat participar a 'Supervivientes 2024', al·legant que es va sentir persuadida sota falses promeses. Critica obertament la moralitat de certs participants i de la mateixa organització, assenyalant que hi ha límits que no s'haurien de creuar en nom de l'entreteniment televisiu.

Entre els motius de la seva expulsió, Rocío considera que es va deure a la seva negativa a participar en certes dinàmiques del programa, cosa que la podria haver posat en desacord amb l'organització. Aquest sentiment de descontentament la porta fins i tot a evitar els platós de Telecinco, on s'emet el programa, demostrant l'impacte durador que va tenir la seva experiència al reality.