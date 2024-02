Rodolfo Sancho, furiós en arribar als jutjats després de la denúncia de la seva exdona

8 dies després de la denúncia de Silvia Bronchalo a Rodolfo Sancho per vexacions i insults després de presumptament dirigir-s'hi per missatge en termes com "pirada", "incapaç" o "bipolar", l'actor ha acudit als Jutjats de Violència sobre la Dona d'Alcobendas.

Allí havia de declarar com a investigat per un possible delicte de violència de gènere. El pare de Daniel Sancho, que resideix a Fuerteventura, ha viatjat a la capital per donar la seva versió dels fets davant de la magistrada i, visiblement enfadat, ha defensat la seva innocència davant les càmeres.

"Estic molt enfadat amb això i flac favor li fan aquest tipus de denúncies a les persones que de veritat pateixen violència de gènere. I ja està", ha afirmat en arribar a la cita amb la justícia acompanyat pel seu advocat, Marcos García Montes .

Aquestes són les primeres paraules de l'actor des de la denúncia de la seva exparella, tot i que cal recordar que els representants legals de l'actor van emetre un comunicat diumenge passat 11 de febrer.

Hi negaven les acusacions i deien que és Silvia qui ha proferit amenaces contra ell, la seva parella i la seva filla menor. A més, asseguraven que tenien proves.

Mentrestant, la mare de Daniel Sancho guarda silenci, tot i que la seva advocada Carolina Castro no només s'ha reafirmat en les acusacions, sinó que ha assegurat que aquests missatges vexatoris no són una cosa "aïllada".

Apunta que han estat diverses les ocasions en què Rodolfo s'hauria dirigit a la seva exparella en termes pejoratius que s'emmarcarien en un presumpte delicte de violència de gènere.

I, com ha revelat, no es tracta de la primera denúncia de Silvia a l'intèrpret, a qui hauria denunciat per maltractaments el 2004 i el 2008, encara que finalment no hauria arribat a ratificar-les en seu judicial com sí que ha decidit fer ara, a 2 mesos del judici a Tailàndia pel qual el seu fill Daniel s'enfronta a una possible pena de mort pel presumpte assassinat i esquarterament d'Edwin Arrieta.