Rubén Torres, guanyador de Supervivientes 2024 segons una enquesta

L'epopeia protagonitzada per 20 valents concursants durant 15 setmanes als paradisíacs Cayos Cochinos hondureños arriba al seu èpic desenllaç aquest dimarts 18 de juny (22:00h, Telecinco) a la gran gala final de 'Supervivientes 2024' conduïda per Jorge Javier proclamarà guanyador dels 200.000 euros del premi a un dels quatre finalistes: Arkano, Marieta, Pedro i Torres.

Amb la darrera gala arriba també el resultat de la darrera enquesta de Catalunya Press, el sondeig definitiu per saber quin hauria de ser el guanyador segons els nostres lectors. I sembla que ho tenen molt clar: amb un 44% dels vots (a les 20 hores), Rubén Torres esdevindria el guanyador d'aquesta edició del reality de supervivència. En segon lloc, quedaria Pedro García Aguado, amb el 31% dels vots, mentre que la tercera plaça seria per a Marieta, que ha obtingut el 14% dels vots. El perdedor d'aquesta final, segons aquesta enquesta, seria Arkano, que només es quedaria amb el 7% dels suports.

Dos jocs espectaculars i l'audiència decideixen el guanyador

La final arrencarà amb tots els seus protagonistes, inclòs Jorge Javier Vázquez, aterrant a l'helicòpter als estudis de Mediaset España. Aquest moment icònic donarà pas a la primera expulsió de la nit: Arkano, Marieta o Pedro es quedaran a les portes de lluitar per la victòria. A partir d'aquell instant, dos espectaculars jocs -L'Altar de Poseidón i El Yugo de Poseidón- dirigits per Sandra Barneda seran decisius per assolir la recta final de la gala, encara que l'audiència tindrà, com sempre, l'última paraula per triar el guanyador en un lliurament on s'aniran obrint i tancant les votacions per anar anunciant l'ordre dels finalistes.

La gala rebrà al plató Gorka, cinquè finalista, i acollirà emocionants moments per als aspirants al triomf, que seran sorpresos amb inesperats retrobaments amb familiars i éssers estimats. Finalment, la vetllada connectarà amb Laura Madrueño des d'Hondures per acomiadar-se d'aquesta edició i mostrarà imatges de les primeres hores dels nous protagonistes davant l'imminent estrena aquest dijous de 'Supervivientes All Stars'.

Una edició que arrasa en audiències

A falta del seu gran final, les gales dels dijous conduïdes per Jorge Javier Vázquez i Laura Madrueño han fet una mitjana d'un 20,1% de share i 1.455.000 espectadors, arrasant a la seva franja d'emissió en triplicar pràcticament a la segona oferta (7 ,8%). La vetllada principal del reality ha estat la gran referència també per al públic del target comercial (18,9%), amb Cuatro com a segona opció amb un 7,9%; i per a tots els segments d'edat, amb un seguiment especial entre els joves de 13-24 anys (20,7%) i de 25-44 anys (21,2%). També ha estat la primera opció a tots els mercats autonòmics, amb especial atenció a les Canàries (27,5%), Andalusia (26,5%), Madrid (20%) i el País Valencià (20%).

'Supervivientes. Terra de Ningú', per la seva banda, ha aconseguit una mitjana del 17,1% i 1.256.000 espectadors, batent a la seva franja per gairebé 6 punts a la segona opció (11,2%). A més, ha liderat entre els espectadors del target comercial (16,5%) i de totes les edats, amb una atenció especial als segments 13-24 anys (17,5%) i 25-44 anys (18%). El programa conduït per Carlos Sobera i Laura Madrueño ha liderat en nou mercats autonòmics amb un destacat seguiment a les Canàries (23,3%), Andalusia (22,1%), Madrid (17,9%) i el País Valencià (17,3 %).

A més, 'Supervivientes. Connexión Hondures' amb Sandra Barneda ha signat una mitjana del 16,2% i 1.399.000 espectadors, superant a la seva franja per gairebé 7 punts la següent opció (9,3%). Amb un 15,5% al target comercial, també ha estat la referència del segment de l'audiència més demandat pels anunciants. A més, ha liderat en tots els targets d'edat i en 11 mercats autonòmics, amb especial menció a les Canàries (23,2%), Andalusia (19,7%), 'Resto' (17%), Madrid (16,8%) ) i Comunitat Valenciana (16,6%).