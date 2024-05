Rubén Torres serà expulsat a la Gala 9 de Supervivientes segons una enquesta

per Redacció CatalunyaPress

Aquesta nit tenim una nova entrega de Supervivientes 2024 de la mà de Jorge Javier Vázquez. El concurs ja està molt avançat, a la seva gala 9, i de la cita d'aquest dijous en sortirà un altre dels expulsats definitius del programa.

A CatalunyaPress hem llançat una enquesta en què els lectors heu votat durant tota la setmana, i vau aconseguir anticipar la salvació d'Arkano a la gala de 'Terra de Ningú' d'aquest dimarts.

Ara, i segons el vostre criteri, anticipeu que Arantxa del Sol es convertirà en la primera salvada d'aquesta nit amb el 41% dels vots. El duel final es produirà entre Miri Pérez-Cabrero i Rubén Torres, i segons l'audiència de CatalunyaPress perdrà la batalla el bomber amb el 29% dels vots davant del 30% de Miri. Tot i això, el marge a l'enquesta és tan baix que és difícil preveure quin dels dos serà expulsat. Però dijous a les 20.30 hores, i segons l'audiència d'aquest diari, l'expulsió caurà per al costat de Torres.

Però no seran les úniques sorpreses d'aquesta nit. En aquesta gala l'audiència també descobrirà si Arkano ha aconseguit superar el seu propi rècord de passar 24 hores rapejant sense parar, i tots dos equips hauran de fer un joc de localització per saber quin grup passarà una setmana tranquil·la a Playa Olimpo i, per contra, a qui li tocarà estar a la hostil riba de Platja Condemna.

També es viuran unes noves nominacions i el ritual habitual de la Palapa de Jorge Javier Vázquez amb els concursants, on debatran sobre el que han viscut la setmana i, segur, faran que saltin les espurnes.

Un dels enfrontaments més sonats d'aquesta edició s'està produint entre Laura Matamoros i Kiko Jiménez. Els que van ser amics inseparables a 'Playa Limbo' ja no se suporten, i no van aconseguir resoldre les seves diferències al pont de la concòrdia, per la qual cosa s'espera que en aquesta gala se segueixi desenvolupant el conflicte entre aquests dos grans personatges dels realities de Telecinco.