Sempre hi ha una primera vegada! Anabel Pantoja s''estrena' a la neu

per Redacció CatalunyaPress

Lluny del focus mediàtic després de la demanda de paternitat que ha interposat el seu presumpte germà per provar que és fill de Bernardo Pantoja, Anabel Pantoja està més bolcada que mai a la seva faceta d' influencer .

I demostrant que no té límits i que no hi ha repte que se li resisteixi, als 37 anys ha tingut la seva primera experiència amb l'esquí.

La neboda d'Isabel Pantoja ha estat una de les protagonistes de Nevalia , celebrada a l'estació d'Aramón Formigal-Panticosa entre el 14 i el 18 de febrer. Una embolicada molt especial en què Anabel ens ha regalat unes imatges divertidíssimes en el seu debut a la neu, sent la primera vegada que s'enfundava un mico d'esquí, pujava a un telecadira i es posava uns esquís. I això que ha tingut l'ajuda de l'influencer Telmo Trenado, que com a assidu a aquesta experiència, ha exercit d'instructor amb l'andalusa.

Tots dos han compartit moments d'allò més còmplices -com quan la instagrammer ha revelat que el seu pla de Sant Valentí ideal seria anar-se'n a la muntanya amb el seu xicot David Rodríguez- i altres d'allò més còmics, quan Telmo ha enxampat unes rosquilles que Anabel tenia amagades en una gorra dins la seva maleta.

Després d'esmorzar per reposar forces de cara a un dia intens, i confessar que és més de l'equip Rosalia que el de Rauw Alejandro, i que li agrada més Aitana que Sebastián Yatra tot i que coneix més cançons del colombià que de la triomfita , Anabel ha pujat per primera vegada a un telecadira.

Visiblement nerviosa, encara que amb aquest sentit de l'humor que l'ha convertit en una de les influencers més populars del moment, la primera de Kiko Rivera no ha dubtat a deixar clar que si es quedessin atrapats a la neu com els protagonistes de La societat de la neu no tindria problemes a menjar-se a Telmo.

"Em moriré de gana tenint-te a tu amb tanta carn" ha fet broma.

Anabel, molt tensa, s'ha posat uns esquís i ha esquiat (o almenys ho ha intentat) per primer cop.