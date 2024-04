Qui serà el substitut de Carmen Borrego a Supervivientes? Telecinco dóna pistes...

per J.C. Meneses Montserrat

La sortida de Carmen Borrego ha deixat un lloc per a un nou concursant a 'Supervivientes 2024' i l'audiència ja està especulant sobre qui pot ser aquest perfil. En un primer moment, el programa va oferir la plaça a Nagore Robles, però aquesta va rebutjar l'oferta al·legant que, si hi entra, prefereix fer-ho des del principi. El programa va acceptar i l'exconcursant de Gran Hermano es va convertir en la primera concursant confirmada per a Supervivientes 2025.

Després del culebró Nagore, els televidents segueixen sense tenir cap informació sobre qui pot ser el concursant que entri en substitució de Carmen Borrego, però Telecinco ha donat algunes pistes a través d'un article publicat a la seva web.

L'equip del web de Telecinco ha sortit al carrer per preguntar a l'audiència qui hauria de ser el concursant que substitueixi Carmen Borrego, i han publicat un vídeo on, utilitzant la seva audiència, han deixat clar quins noms poden estar estudiant.

La primera possible substituta que surt suggerida al vídeo de Telecinco és Andrea Bueno, concursant de l'última edició de 'La Isla de las Tentaciones'. La noia que elegeix Bueno com a substituta de Borrego al·lega que "està boja i per donar més expectació estaria bé que entrés".

El segon nom que surt al vídeo és Sofia Suescun, guanyadora de Gran Hermano i de Supervivientes i actual Novia de Kiko Jiménez, que està concursant en aquesta edició. El fitxatge de Sofia significaria la tornada per la porta gran de la influencer que va ser vetada per Mediaset i, encara que ja ha participat a Supervivientes, es podria unir al grup de concursants de Playa Limbo.

El tercer nom que dóna l'audiència de Telecinco és Alba Casillas, també concursant de la darrera edició de 'La Isla de las temptaciones'.

L'últim nom escollit per l'audiència de Telecinco és Lola Lolita, la influencer coneguda per ser "la reina de TikTok'". La noia ha gravat coreografies amb personalitats com Shakira, Maluma o Lola Índigo, i li haurien de posar un caixet molt alt perquè li surti a compte abandonar el seu món en línia.

S'espera que aquest dijous el programa d'informació sobre el possible substitut de Borrego.