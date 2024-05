Quant de sexe tenen Jennifer López i Ben Affleck per contracte a la setmana?

La notícia que Jennifer López i Ben Affleck van elaborar un contracte prenupcial exhaustiu ha causat sensació als mitjans de comunicació, però una clàusula en particular ha cridat l'atenció del públic: l'obligació d'Affleck de tenir relacions sexuals amb López almenys quatre vegades a la setmana.

El que inicialment semblava una anècdota cridanera es va convertir en un tema de més interès quan es va revelar que la clàusula realment especificava tenir sexe “més” de quatre vegades per setmana.

Aquesta peculiaritat de l‟acord afegeix un toc d‟humor i curiositat a la situació, deixant a molts preguntant-se sobre la naturalesa exacta d‟aquesta disposició.

Els rumors sobre les motivacions darrere del matrimoni d'Affleck i López, especialment considerant la disparitat a les seves fortunes personals, han persistit des de l'inici de la seva relació.

Mentre que López té una fortuna estimada en 400 milions de dòlars, Affleck compta amb un patrimoni de 150 milions.

Tot i això, la inclusió de clàusules sobre la vida sexual en el contracte prenupcial reflecteix un enfocament poc convencional cap a l'acord matrimonial.

Tot i que els contractes prenupcials generalment se centren en qüestions econòmiques i materials per protegir els interessos financers d'ambdues parts en cas de divorci, en el cas de Jennifer López, també s'hi va incloure l'aspecte sexual.

Aquesta no és la primera vegada que la cantant inclou aquest tipus de disposicions en un contracte prenupcial; abans de casar-se amb Marc Anthony, també es va estipular que hi hauria sexe diari entre la parella.

La decisió de López d'incloure clàusules sobre la vida sexual en els seus contractes prenupcials es pot interpretar com un intent d'assegurar-ne la satisfacció en la relació.

Tanmateix, també suscita preguntes sobre la naturalesa de la intimitat en les relacions matrimonials i fins a quin punt es poden i han de regular aquests aspectes.

Segons Jake Maddock, especialista en relacions, la ciència detallava que caldria tenir sexe entre dues i tres vegades per setmana, ja que proporciona “beneficis per a la salut mental i física i regulació hormonal”. Per tant, l'acord dels dos artistes supera aquesta mínima recomanació, per sort.