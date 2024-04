Shannen Doherty, d''Embrujadas', s'està preparant per a la seva mort

Shannen Doherty s'està preparant per deixar-se portar. L'actriu coneguda internacionalment per interpretar Prue Halliwell a 'Embrujadas' ha explicat en una entrevista que té càncer de mama en fase 4. A més, en unes declaracions que han commocionat els seus fans, ha relatat està ordenant casa seva i emmagatzemant totes les seves possessions per facilitar una “transició” per a la seva mare, Rose, quan mori.

"La meva prioritat en aquest moment és la meva mare", ha dit l'actriu durant l'episodi de dilluns del seu podcast Let's Be Clear. "Sé que serà difícil per a ella si jo moro abans", ha afegit.

“Com que serà molt difícil per a ella, vull que altres coses siguin molt més fàcils. No vull que ella tingui un munt de coses per bregar. No vull que tingui quatre magatzems plens de mobles”, ha continuat explicant.

Doherty, de 52 anys, ha assegurat que va començar a revisar les seves pertinences per donar o vendre antiguitats i altres articles que havia col·leccionat al llarg dels anys "per si de cas" li passés alguna cosa.

L'actriu recentment va fer un viatge al sud a casa seva a Tennessee per posar en caixes les seves pertinences després de renunciar al seu somni de viure a la propietat i criar cavalls.

“Va ser realment difícil i molt emotiu perquè, fins a cert punt, vaig sentir que estava renunciant a aquest somni de construir aquesta propietat, construir una casa per a mi i una casa per a la meva mare i després ampliar el graner”, ha explicat Doherty,

Doherty va afegir que planejava construir un santuari per als cavalls que van ser “abandonats pels seus amos perquè són massa vells” o estan “espatllats”.

“Estava empacant i vaig començar a plorar… Vaig sentir que estava renunciant a un somni i què va significar això per a mi? ¿Significava que estava renunciant a la vida? ¿Significava que estava llençant la tovallola?", ha relatat l'actriu davant dels seus seguidors.

L'estrella d''Embrujadas' ha afirmat que va tenir una revelació mentre era allà i es va adonar que el seu somni era una “idea estúpida” pel que li costaria renovar la propietat. Per això, deixar-lo anar era “el correcte”, sabent que li portaria una sensació de “pau”.

L'actriu va explicar que desprendre's de la propietat i altres possessions ajuda a “deixar una transició més neta i fàcil” per a la seva família.

Doherty sempre ha explicat als seus fans com lluita en la seva batalla contra el càncer des que li van diagnosticar la enfermetat per primera vegada el 2015. Al llarg del procés, Doherty ha après que les seves pertinences no li porten tanta alegria com crear records amb la seva mare i els seus éssers estimats.

Tot i superar la primera batalla contra el càncer el 2017, la malaltia va tornar dos anys després, en etapa 4. Doherty va revelar que el seu càncer va fer metàstasi al seu cervell i després als seus ossos.

Tot i que la icona dels 90 “lluita per mantenir-se amb vida”, sempre ha estat oberta a parlar sobre els seus preparatius per a la seva mort, fins i tot admetent que hi ha “moltes persones” que no vol al seu funeral.