Sofía Cristo trenca amb el seu germà: 'El perdonaré quan estigui mort'

"No puc més. Vull que ens deixin a la meva mare ia mi en pau". Trencada en llàgrimes, Sofía Cristoo s'ha assegut al plató d''Espejo Público' després de l'última exclusiva d'Ángel Cristo a 'Lecturas', en què a més d'anunciar la data del casament amb Ana Herminia -el 17 d'octubre, aniversari del seu pare-, carrega com mai contra Bárbara Rey i, a més de titllar-la de racista, l'acusa entre altres coses de fingir el seu suïcid diverses vegades per manipular-lo.

Destrossada, la filla de la vedette ha assegurat que la seva mare "pateix un maltractament psicològic continuat des de fa mesos" i s'ha lamentat que els mitjans de comunicació estiguin sent "còmplices" del maltractament "donant veu" al seu germà.

"Estic esgotada. Mai n'he parlat. He parlat de les meves addiccions, dels meus problemes i he defensat la meva mare d'un maltractador" ha afirmat, reconeixent que no sap si en aquests moments li compensa treballar a la televisió: "No m'agrada comentar cor, no m'agrada comentar aquesta merda. No estic cansada d'aquesta merda.

Com assegura, "tinc molta feina, vull estar centrada en la meva vida, en les meves coses i vull coses que vibrin a la meva vida". Sense nomenar el seu germà i la seva 'cunyada', Sofia els ha demanat que els deixin en pau d'una vegada per totes i els ha aconsellat que “si volen parlar del seu casament, que parlin i que parlin de la filla d'Anna perquè la meva mare té una néta que no veu i jo una neboda que no veig i ens fa mal”.

"Que venguin tot, la lluna de mel, el que vulguin, però que ens deixin tranquil·les perquè això és un puto picat psicològic i la meva mare en algun moment es morirà perquè té 74 anys. A ningú no li importa una merda la vida d'ells i si no parlen de Bárbara Rey, no hi ha una portada com aquesta. Són tan culpables els uns com els altres” ha afegit abatuda, reconeixent que els continus atacs del seu germà no el deixen continuar amb la seva vida i la tenen “irritada irascible i tensa”.

Sobre com es troba la seva mare, Sofia confessa que “ella intenta fer-me veure a mi que no està tan malament. Ella intenta estar bé, va a la psicòloga, està en tractament, està amb les seves amigues i intenta estar bé, però l'únic que demanem és que ens deixin tranquil·les” perquè tot això els està afectant massa.

"Perdonaré el meu germà quan estigui mort com el meu pare. No vull saber res d'ell, absolutament res d'ell. No vull veure'l, no vull saber res d'ells, els vull molt lluny. No vull saber res d'ell ni parlar-ne. , però podria fer-ho" ha sentenciat, deixant entreveure que ella també podria fer molt de mal a Ángel si contés certes coses. Cosa que no farà perquè l'únic que vol és seguir amb la vida lluny del seu germà.

"Em podia esperar moltes coses d'ell, però és que no en vull parlar. Amb dir que el perdonaré quan estigui mort, ja és un titular i un titular sensacionalista que faran servir. No penso llegir l'entrevista, però que no em dic a mi mare que és molt gran i només demano que ens deixi tranquil·les, que ja hem patit molt durant molts anys” ha conclòs completament enfonsada i deixant clar que no hi ha cap possibilitat de reconciliació amb el seu germà