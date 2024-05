Sofia Suescun revela si es casarà amb Kiko Jiménez després del retrobament a l'illa

Sofia Suescun ja és a Espanya després de volar a Hondures per retrobar-se amb Kiko Jiménez a 'Supervivientes'.

La Reina dels realities, primera concursant confirmada de 'Supervivientes All Star' -el nou format que reunirà alguns dels grans protagonistes de la història del programa de Mediaset- viatjava a l'illa aquest dimarts passat per sorprendre el seu xicot i donar-li forces a la recta final del reality.

D'aquesta manera, volia demostrar com estan d'enamoradíssims després de cinc anys de relació, i ens regalaven un dels moments més emotius i romàntics d'aquesta edició, en què confessant que la influencer és l'amor de la seva vida, el de Jaén anunciava que es volia casar amb ella.

A més d'aquesta declaració d'amor, també hi va haver molta passió en la parella, que va viure una nit d'allò més ardent en què Kiko ni tan sols es va recordar de la gana que passa als Cayos Cochinos des de fa dos mesos.

"Estic molt cansada perquè no he dormit, però el retrobament ha estat molt bonic", afirmava Sofia encara en un núvol, assegurant que tot i la 'petició' del seu noi ella "no és de casaments" tot i que la seva relació està més que consolidada.

"És una manera de dir tot el que t'estima, el vull tot amb tu, tampoc s'ha de dur a terme. És una expressió al final, no? Si arriba el dia que arribi, però vaja, és que no té cap sentit una casament. És vull tot amb tu sense més ni més", assegurava rotunda.

"Kiko està fort i les crítiques li són igual" ha afegit, desmentint entre rialles que hagi tingut una nit de passió amb Kiko: "Estàvem tranquils. Fer l'amor al Carib imagina't, però no és el cas", ha sentenciat.

Una 'gairebé' demanada

A l'illa, els dos tortolitos es van retrobar i Kiko no va dubtar a vociferar el seu amor per Sofia: "Ja ho sabia, però m'he adonat aquí que ets la dona de la meva vida, però la dona de la meva vida i vull tot amb tu, tot. Vull tot. Vull que siguis la mare del meu fill també. però passarà, és el que hi ha.

En aquell moment, tothom esperava expectant que Kiko s'agenollés per demanar matrimoni a la seva parella, però ella, ràpidament, li impedia que ho fes: "No, no cal, no m'agraden a mi aquests compromisos, ni les situacions, ni l'atenció. Jo sóc feliç amb ell des del principi”. Carlos Sobera tornava a preguntar-los si no volien acabar la seva trobada amb magnificència però tots dos es negaven, assegurant que no és el seu estil i que no necessiten un anell per segellar el seu amor.