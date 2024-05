El motiu sorprenent pel qual Ángel Cristo s'ha guanyat l'expulsió disciplinària

Després de protagonitzar el succés més preocupant d'aquesta edició de 'Supervivientes', saltant-se les normes i desapareixent durant més de tres hores a l'illa, Ángel Cristo Jr. s'enfrontava als fets i les conseqüències d'haver pres la 'justícia' per la seva mà .

"Abans que res no vull demanar disculpes, no he pensat en les conseqüències i he actuat de forma incoscient, demano perdó des del més profund del meu cor a totes les persones que s'han preocupat", començava dient el concursant davant Carlos Sobera. Sobre com es troba després del que ha passat, Ángel reconeixia: "Psicològicament em trobo al límit de la situació, físicament fort però psicològicament no, s'han passat unes línies vermelles que pensava que mai no passarien, jo he explotat i sentit la necessitat de desaperèixer i trobar el silenci sense importar el que em pogués passar".

Analitzant pas a pas tot el que ha passat, el començament es remuntava a una nova discussió entre Aurah i Ángel hores després de protagonitzar el pont de la discòrdia. En aquesta nova topada tots dos es llançaven insults, amenaces i una llista interminable d'improperis que acabaven amb Ángel allunyant-se dels seus companys i buscant la solitud a l'illa.

"Fa quatre anys que no he pogut estar amb la meva filla per un error que no em perdonaré a la meva vida", explicava Ángel sobre les desafortunades paraules que Aurah va tenir sobre la seva filla. "La meva exdona em denuncia falsament per agressió i resulto innocent. Jo vaig patir un ictus per signar un conveni enganyat fa quatre anys", insistia completament fora de si.

Hores després de la discussió, els companys d'Àngel coneixien la notícia de la seva desaparició i que l'equip complet del programa l'estava buscant. Tot mostrant el seu desacord sobre l'actuació d'Àngel, també mostraven preocupació per ell.

Enmig d'un nou front, aquesta vegada amb Blanca Manchón, que 'denunciava' que s'havia sentit molt incòmoda i violentada per l'actitud d'Àngel, ell es defensava recordant alguns dels episodis de la seva vida: “M'han intentat ficar a la presó, he estat un any pensant que m'anarien a robar tot el que tenia. S'està fent el mateix que he denunciat”.

Després de les explicacions pertinents per part de tots els implicats, l'organització del programa explicava les decisions que ha pres pel que fa als dos implicats, Aurah Ruíz i Ángel Cristo. Mentre la concursant rebia la nominació disciplinària per a la setmana que ve en cas de salvar-se aquesta, Ángel coneixia la notícia de la seva expulsió definitiva del concurs davant la qual responia: "Bé, és el que volia".