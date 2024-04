Supervivientes: Elena Tablada llança un avís a Laura Matamoros sobre Javier Ungria

A l'última entrega de 'Supervivientes 2024', l'illa s'ha convertit en un formiguer d'emocions amb l'aparició de les primeres amistats i els inevitables desacords. Aurah Ruiz i Rubén Torres xoquen, mentre que Miri Pérez i Gorka mostren una gran complicitat a 'Playa Limbo'. Però el veritable foc es desferma amb la ruptura definitiva entre Laura Matamoros i Kiko Jiménez, després de la seva darrera disputa. "Ets un ruin" i "ets molt brut" van ser algunes de les acusacions llançades per la influencer cap al seu company. No obstant, no tot són conflictes...

Laura Matamoros espera amb ànsies la unificació per poder compartir temps amb els seus companys, especialment amb Javier Ungría, per qui ha mostrat un interès evident. "Javier podria ser el meu tipus", va compartir entre rialles amb Jorge Javier Vázquez. Tot i les especulacions, aquesta no seria la primera vegada que Laura i Javier coincideixen, segons fonts del programa 'Vamos a veure'.

La situació sentimental de tots dos és similar: tots dos estan solters, recentment van sortir de relacions complicades i estan oberts a l'amor. Mentre la Laura va posar fi definitiu a la seva relació amb Benji Aparicio fa uns mesos, Javier està en procés de divorci amb Elena Tablada.

Elena Tablada, nouvinguda de les vacances a Cuba, va ser interceptada per les càmeres a l'aeroport i no va dubtar a parlar sobre una possible relació entre la seva ex i Laura Matamoros. La dissenyadora va confessar que no segueix 'Supervivientes 2024', però desitja "el millor" a la seva exparella i pare de la seva filla. Tot i això, ha revelat que preferiria que Javier no estigués amb Laura, argumentant que li té estima a Laura, però deixant entreveure cert recel cap a Javier. "Em cau molt bé Laura com per això", ha sentenciat Tablada parlant de la possibilitat d'una relació entre Matamoros i Ungría.

L'enemistat entre Elena Tablada i Javier Ungría després de la seva separació era coneguda, però el motiu de la ruptura entre Laura Matamoros i Benji Aparicio havia estat un misteri fins ara. Laura, reservada en temes relacionats amb els seus fills, va revelar durant una acalorada discussió amb Kiko Jiménez a 'Supervivientes 2024' els motius de la seva ruptura.

Després de set anys de alts i baixos i dos fills en comú, la influencer i el xef van decidir prendre camins separats, amb Benji prenent la decisió definitiva, sumint a la Laura en un període difícil. "Al llarg d'aquest procés de separació amb el pare dels meus fills, amb qui no he tingut una relació idíl·lica, estic en un procés de recuperació psicològica", va confessar Laura. "He de treballar-ho molt i per a mi (...) He après a valorar-me. És molt important triar el company que tens d'amic i de vida (...) Molts anys en què m'he deixat de voler i moltes coses, estic en tractament”, va afegir, visiblement afectada per recordar una de les etapes més complicades de la seva vida.