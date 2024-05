Supervivientes fomenta el negacionisme masclista amb l'expulsió d'Ángel Cristo

L'emissió de l'última entrega de 'Supervivientes' ha estat possiblement la gala més desagradable que mai s'hagi viscut al programa. Els directors, buscant una mica d'espectacle amb l'expulsió definitiva d'Ángel Cristo Jr., van convertir 'Terra de Ningú' en un aparador per difondre missatges d'ultradreta i negacionistes amb la violència de gènere. Tot per aguantar el xou uns segons més en pantalla i no expulsar un personatge que no hauria d'haver aparegut en pantalla des de diversos mesos. Avui, han triomfat en audiència però, ¿ha valgut la pena muntar aquest escombriaire mediàtic?

Segons les dades publicades pel Ministeri d'Igualtat, el 2023 van ser assassinades 58 dones a mans de les seves parelles, i aquest any de moment portem, de moment, 10 feminicidis més. Però aquestes xifres importen poc per a la productora de Supervivientes, Cuarzo, que ahir va deixar minuts de pantalla en prime time a Ángel Cristo perquè pronunciés frases com: "L'únic que saNadó fer vosaltres, les dones, és trepitjar els homes", per a a continuació demanar una "igualtat real" i exigir que es protegeixi els homes que són víctimes de falses denúncies per violència de gènere.

El fill de Bárbara Rey va poder deixar anar proclames negacionistes contra la violència de gènere davant 1,6 milions d'espectadors, sense que el programa posés ni un rètol mostrant el telèfon del 016 per atendre les víctimes de violència de gènere. Telecinco va convertir el programa de supervivència en un míting de Vox, amb un personatge embogit deixant anar les proclames que tantes vegades hem sentit a la ultradreta.

I tot això ho va poder fer a la nova Telecinco, aquell canal que va expulsar l'equip de 'Sálvame' buscant una televisió més familiar i blanca. Una idea força inconsistent tenint en compte que van començar la seva nova etapa amb 'De viernes' i Ángel Cristo Jr., donant-li la possibilitat de justificar públicament el maltractament que va exercir el seu pare cap a Bárbara Rey. I han continuat alimentant el personatge, la bèstia, fins que ahir va mostrar la seva pitjor cara i va acabar pronunciant un discurs que podria provocar perfectament una fugida generalitzada d'anunciants. Si el món fos una mica assenyat, és clar.

Per si no n'hi hagués prou, el programa va decidir sancionar també Aurah Ruiz per haver discutit amb Ángel Cristo, després que la canària hagués de suportar una traca de proclames masclistes contra ella i, en general, contra totes les dones. Aurah va ser sancionada per atacar personalment Ángel Cristo, i el programa va expulsar el concursant al·ludint només a la seva fugida per l'illa. És a dir, no van condemnar en cap moment les declaracions masclistes d'Àngel -excepte Carlos Sobera, i molt per sobre-, i si van tenir temps perquè Nagore Robles, després de veure-ho tot, demanés l'expulsió d'Aurah Ruiz.

Faltarà veure què farà la cadena amb la tornada d'Ángel Cristo, i si pretenen donar-li més minuts fomentant el negacionisme masclista i fent al·legats a favor dels homes que reben denúncies falses. Segons les dades de la Fiscalia, les denúncies falses per violència de gènere representen el 0,01% del total de denúncies presentades, mentre que cada dia segueixen sortint notícies sobre dones assassinades a mans de les parelles. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres l'exparella de la dona de 29 anys el cos de la qual va aparèixer diumenge a la nit en una carretera a Esparreguera (Baix Llobregat) per estar relacionat amb la seva mort. Però sembla que Telecinco només té altaveu per a les denúncies falses.

I per cert, Ángel Cristo Jr. va ser absolt per falta de proves, però la Fiscalia va demanar que es tornés a obrir el cas. Després, el jutge el va tornar a tancar per no poder tastar el maltractament. Però, si està tan convençut que el seu ex va mentir, ¿per què no es querella per haver interposat una denúncia falsa? Així netejaria del tot la seva imatge i no necessitaria anar fent discursos negacionistes per televisió. Per què no ho fa? Que cadascú tregui les seves pròpies...