Supervivientes passa el 20% de share: És molt o poc? Supera altres edicions?

L'edició de Supervivientes 2024 ha demostrat ser un veritable fenomen televisiu, consolidant-se com un dels programes més vistos a Espanya. Amb un share del 20.5% i 1.413.000 espectadors en la seva última emissió del 13 de juny del 2024, el programa ha mantingut una mitjana d'audiència molt sòlida a les seves 15 gales, amb un 20.1% de share i al voltant de 1.5 milions d'espectadors cada nit de dijous. Aquest exercici és notablement superior al de l'edició de 2023, que va tenir un share del 17.5%. L'increment al share i al nombre d'espectadors reflecteix un èxit considerable i un augment en la popularitat del programa.

En comparació amb altres programes i sèries emesos recentment a la televisió espanyola, Supervivientes 2024 sobresurt notablement. La sèrie "La Passió Turca", protagonitzada per Maggie Civantos i Ilker Kaleli i emesa a Antena 3, ha tingut una mitjana d'audiència de 7.9% i 747.000 espectadors.

La seva darrera emissió va registrar un share del 6.3% i 540.000 espectadors, xifres considerablement més baixes que les de Supervivientes. Altres programes com "Y ahora Sonsoles" van aconseguir un share del 10.8%, força decent però encara lluny dels números de Supervivientes, mentre que "TardeAR" va tenir un share del 9.5%, també per sota del reality show. "Ni que fuéramos Shhh" es va destacar pel seu baix rendiment amb un share de només 2.5%. Fins i tot la pel·lícula "La vida pare" emesa a La 1, que va aconseguir un share del 9.9% amb 952.000 espectadors, no va poder competir amb les xifres de Supervivientes.

La televisió a Espanya ha estat un reflex dels canvis socials i culturals del país al llarg de les dècades. Des de la seva arribada als anys 50, la programació ha evolucionat significativament, adaptant-se a les noves demandes i preferències del públic. Supervivientes s'inscriu en una llarga tradició de programes que han marcat fites a la història de la televisió espanyola. Un dels primers grans èxits de la televisió a Espanya va ser el programa de concursos "Un, dos, tres... respongui una altra vegada", que va debutar el 1972 i va aconseguir shares superiors al 50% en la seva època de més popularitat.

Als anys 90, Gran Hermano va revolucionar el panorama televisiu espanyol amb la seva estrena l'any 2000. La primera edició va obtenir un share mitjana del 40% i més de 8 milions d'espectadors al final, establint un nou estàndard per als programes de telerealitat . Un altre programa icònic ha estat Operación Triunfo, estrenat el 2001, que va tenir un impacte profund en la cultura popular espanyola amb shares del 50% a la seva primera edició. A més, Cuéntame cómo va pasar, des del 2001, ha mantingut una alta audiència al llarg de les seves més de 20 temporades.

Supervivientes, que va debutar el 2000, ha sabut mantenir la seva rellevància en un panorama televisiu canviant. Amb desafiaments extrems i situacions de supervivència real en entorns inhòspits, Supervivientes ha capturat la imaginació del públic any rere any. Al llarg de les seves edicions, ha tingut diversos presentadors, i Jorge Javier Vázquez és un dels més reconeguts en els últims anys.

Comparat amb aquests i altres programes històrics, Supervivientes 2024 destaca no només per les impressionants xifres d'audiència, sinó també per la capacitat de mantenir la rellevància en un mercat saturat d'opcions d'entreteniment. L'edició del 2024, amb un share del 20.5% i més de 1.4 milions d'espectadors en la darrera emissió, demostra que la fórmula del reality de supervivència continua sent extremadament eficaç per captar l'atenció del públic.