Supervivientes podria haver pres una decisió inèdita amb Laura Matamoros

Aquest diumenge, en un gir inesperat, Laura Matamoros va ser anunciada com la quarta expulsada definitiva de 'Supervivientes 2024'. Tot i això, la seva absència en l'últim informe emès per Mediaset ha generat incertesa sobre la seva possible continuïtat en el programa de supervivència.

Durant el programa hem estat testimonis de les experiències de Rocío Madrid, Lorena Morlote i Kike Calleja, que van ser els tres primers eliminats per votació del públic, mirant-se al mirall i veient com havia canviat el seu cos. De la mateixa manera, també es van veure els processos dels dos abandonaments: Zayra Gutiérrez i Carmen Borrego. Aquest darrer, en particular, ha deixat una vacant a l'elenc que fins ara no ha estat ocupada.

La hipòtesi que Laura Matamoros torni pren força en considerar que, des de la partida de la germana de Terelu Campos, no s'ha incorporat un reemplaçament. Tot i que Marieta, coneguda per la seva participació a 'La Isla de las Tentaciones', va ingressar al programa tres setmanes després que els seus companys per ocupar el lloc de la filla de Guti i Arantxa de Benito, el temps transcorregut des de llavors suggereix que seria poc probable que s'inclogués un nou concursant en aquesta etapa avançada del joc.

En conseqüència, no resultaria sorprenent si la producció de 'Supervivientes' oferís a Laura una segona oportunitat, ocupant l'espai deixat per Borrego. Aquesta possibilitat "invalidaria" la seva expulsió durant la nominació exprés realitzada fa dos dies a 'Playa Limbo', on va competir contra Kiko Jiménez i Arantxa del Sol. Fins ara, Mediaset no ha emès comentaris sobre aquestes especulacions, que han anat cobrant força amb el pas de les hores.

Per conèixer si la influencer torna al reality i es reuneix amb la resta del grup, caldrà estar atents aquesta nit al programa presentat per Carlos Sobera, 'Tierra de nadie'. Aquest episodi serà crucial, ja que marcarà la reunificació de tots els concursants, revelant l'existència de 'Playa Limbo' i la presència de Kiko Jiménez. També es confirmarà la permanència a Hondures d'Arantxa i Blanca Manchón, que es creia que havien abandonat el programa.