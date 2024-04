El talent desconegut i més sorprenent de Julio José Iglesias

Confirmant que els cognoms Iglesias Preysler són sinònim d'èxit en qualsevol dels seus vessants i que no hi ha repte que se'ls resisteixi, Chabeli i Julio José han presentat davant de les càmeres el seu nou i sorprenent projecte: Los Iglesias. Germans a l'obra , un programa que veurem properament a TVE en què els fills de Julio Iglesias i Isabel Preysler treballen colze a colze per reformar les cases de diferents cares conegudes com la seva mare -que com han revelat ha quedat encantada amb el resultat-, Arantxa Sánchez Vicari, Norma Duval o Omar Montes.

Reconeixent que mai no haguessin imaginat que estarien tan "a gust" i que riurien tantíssim fent un format tan nou junts, l'artista ha revelat una faceta seva que desconeixíem fins ara. I és que a més de cantant, model i showman, Julio Jr és tot un "arreglador" i "tot" ho fa "bé".

"La meva mare sempre em deia que jo de petit volia ser arreglador. Arreglador, no sé de què, però arreglador. Desmuntava la televisió i la muntava, sempre estava inventant coses i vaig començar a créixer ia desmuntar cotxes. Vaig començar a desmuntar cotxes, motors. .." ha relatat, assegurant que encara que no es vol "xulejar" és "bo en tot" allò relacionat amb els arranjaments de la llar. "M'agrada la jardineria, posar un sistema de reg, m'agrada molt l'electricitat... Tinc una molt bona visió del que cal fer" ha afegit encantat després de confessar aquest do fins ara desconegut.

L'única cosa en què és "un desastre" , com ha reconegut entre rialles, la cuina, com ha demostrat en el seu breu pas per 'Bake Off: famosos al forn' , que va guanyar la seva germana Ana Boyer: "No és una cosa que es em doni bé, ni que m'emocioni, ni que m'encanti. Va ser com un repte per a mi, sobretot fer postres, perquè sembla fàcil, però és molt complicat”. "La meva germana és com un robot, és molt estudiosa. Me'n recordo d'arribar a casa i l'Anna es feia 80 bescuits perquè l'endemà el que havia de fer sortís perfecte. Bé, ha guanyat el programa, perquè és una cosa de bojos . És molt disciplinada” ha assegurat.