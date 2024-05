¡Torna el 'salseig'! Primera baralla entre la Esteban i Matamoros al nou Sálvame

La nova era de Sálvame està a punt de començar amb una nova versió millorada a diferents plataformes de streaming, un sistema nou per als col·laboradors que afronten amb moltes ganes aquesta nova aventura. Així ho han confessat els integrants del nou format, 'Ni que fóssim Sálvame', que han tingut aquest dilluns el seu primer contacte al canal Quickie.

A partir de dimecres que ve, els espectadors podran gaudir de les polèmiques i les emocions de Sálvame de dilluns a divendres, de 16:00 a 19:00 hores a YouTube, Twitch i altres plataformes. Amb María Patiño al capdavant de la rotllana de col·laboradors, entre els quals hi ha Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés i Pilar Vidal, aquest programa promet una experiència televisiva única i nova en tots els aspectes.

Segons Óscar Cornejo, un dels creadors del programa, aquesta iniciativa va començar com un joc fa tot just 35 dies, explorant el terme "quickie" com a inspiració per a la seva proposta televisiva. Tot i que Belén Esteban ha deixat clar que no es vol veure embolicada a les polèmiques dels seus companys, ha estat Kiko Matamoros qui ha expressat la seva ferma determinació d'expressar-se amb llibertat en el nou format: “Nosaltres no tenim ordre ni d'anar a per ningú, jo parlo per mi. També vull dir que jo parlo per mi, que no se'm fiqui en els temes d'un altre i en allò que critiquen els meus companys”.

Una petita rifi rafe que no ha quedat aquí, ja que posteriorment 'La Patrona' ha comentat que mig Benidorm veurà el programa gràcies a la seva mare, que ha ajudat tots els seus amics a instal·lar les diferents plataformes per poder veure el programa als seus televisors . És per això que Kiko ha recalcat que no tota la seva audiència és més gran, cosa que Óscar ha corroborat confirmant que el públic objectiu de Sálvame es troba en el rang d'edat de 25 a 44 anys.

A més, tots i cadascun dels protagonistes han expressat els seus sentiments davant d'aquesta nova etapa de les seves vides. María Patiño, per la seva banda, ha confessat que “jo sobretot és la primera vegada que seré streamer i estic emocionada”. També Lydia Lozano ha comentat la seva emoció per aquest projecte: “La veritat és que quan et criden per dir-te que farem això, és que m'era igual el format, jo vaig dir crec que cal fer-ho”.

En un al·legat emotiu, Belén Esteban ha expressat el seu entusiasme per tornar al programa i treballar amb els seus companys d'equip: “Bé, jo simplement vull agrair als meus companys, als quals som avui aquí. Vull agrair-los tornar a treballar amb ells. vull referir-me a molta gent, que des que es va acabar Sálvame. Sabem fer Sálvame. Serà Sálvame però al salvatge. Venim amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Tinc un pressentiment que em diu que sortirà bé”.

Tot i que han confirmat que de moment comptaran amb l'absència de Terelu Campos i Kiko Hernández - encara que aquest últim pot ser que s'incorpori a l'equip en unes setmanes -, tots han trobat a faltar Jorge Javier Vázquez i han recordat els bons moments que han passat amb ell: “La veritat és que són tants anys treballant amb tanta gent que és veritat que trobarem a faltar molta gent”.