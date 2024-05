La tornada a la realitat de Laura Matamoros després de passar per 'Supervivientes'

Laura Matamoros es convertia, fa just una setmana, en l'última expulsada de Supervivientes 2024 . Tot i que sonava com una de les grans favorites i ha estat una de les concursants que més contingut i bons moments ens ha donat en aquesta edició, els seus atacs a Makoke i els seus enfrontaments amb Miri Pérez Cabrero -íntima amiga de la seva germana Anita- li han passat factura i provocaven que l'audiència decidís que havia arribat el moment del seu adéu, després d'haver estat participant al concurs durant prop de 2 mesos.

Dimarts passat 14, la influencer aterrava a Madrid en xoc per la presència de les càmeres d' Europa Press esperant-la de matinada a l'aeroport. Somrient i tranquil·la, donava la callada per resposta a totes les seves polèmiques per a hores després reaparèixer al plató de Terra de ningú i se sincerava amb Carlos Sobera sobre els motius de la seva expulsió i els seus grans errors durant el seu pas pels Cayos Cochinos.

Des de llavors no hem tornat a veure la Laura. Després de gairebé 60 dies sense estar amb els fills, Matías (6) i Benji (2) -fruit de la seva relació amb Benji Aparicio, del qual es va separar fa un any- la instagrammer està recuperant el temps perdut amb els seus petits i de moment no ha abandonat el pis on resideix als afores de la capital.

En canvi, a qui sí que hem vist ha estat Diego Matamoros, que després de la seva ruptura amb Marta Riumbau i després que la influencer anunciés que està embarassada i serà mare en solitari, s'ha instal·lat a la casa de la Laura i s'ha encarregat de cuidar la seva mascota, Pipa, mentre aquesta estava a l'illa de Supervivientes .

El fill de Kiko Matamoros arribava somrient al domicili de la seva germana dimecres passat 15 de maig i, esquiu com acostuma a ser amb les càmeres i amb la premsa, ha evitat donar detalls sobre el retrobament de la Laura amb els seus nens, encara que sí que ha revelat com està portant la col·laboradora de Vamos a ver el seu retorn a la realitat. "Descansant", ha confessat en un breu missatge.