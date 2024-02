Com és l'adorable nadó de Gabriela Guillén? 'El Turronero' ho explica tot

Tot i la guerra que manté amb Bertín Osborne i la demanda de paternitat que ha interposat contra el presentador per demostrar que és el pare del seu nadó, Gabriela Guillén no està disposada a perdre els amics que va fer durant la seva relació amb ell.

I quina millor prova d'això que les imatges publicades per la revista 'Lecturas' del paraguaià presentant el seu fill a dos dels íntims del cantant, José Luis López 'El Turronero' i Rafael Dona Vega, propietari de la firma de moda ' El Capote' )gràcies a la qual precisament es van conèixer l'abril del 2022 Bertín i ella).

Una 'presentació oficial' sobre la qual per primera vegada es pronuncia l'empresari d'Ubrique, que presumint una vegada més de la seva faceta més solidària ha recolzat Isabel Gemio al sopar aniversari de la seva Fundació, que s'ha celebrat aquest dilluns al Casino de Madrid.

Tot i que en un primer moment 'El Turronero' ha demanat que "no li preguntem més per Gabriela", sí que ha confirmat que ja coneix el seu nadó. "És maquíssim" ha assegurat, sense mullar-se a l'hora de revelar si veu semblant a Bertín o no: "És molt maco. Jo no sé definir els nens petits, no sé a qui s'assemblen, però és maquíssim" ha apuntat .

Molt discret, tot i que és un dels millors amics del presentador, el d'Ubrique ha confessat que "no li ha preguntat" si té ganes de conèixer el nen. "Home, som bons amics, però no preguntar-me més per Bertín i Gabriela, em fareu famosos sense voler-ho" ha afegit amb resignació.

A més, i malgrat la seva proximitat a Bertín, 'El Turronero' segueix mantenint la seva amistat amb la model paraguaiana -"Totalment" ha sentenciat- i ha estat un dels seus suports després del misteriós robatori de la cadireta del nadó: "Ah sí , ho va passar malament la cria, però bé, ja està bé, cuidant el seu fill que és el que ha de fer i feliç". "El nen està diví, el nen està per menjar-s'ho com se sol dir" confessa.

I quant a com es troba Bertín després de les alarmes sobre el seu estat de salut que es van encendre fa uns dies, després que la seva filla Eugenia Osborne revelés que s'ha quedat "pachuchillo" i "molt fluix" després de passar el Covid a principis d'any, l'empresari ens ha explicat que ja es troba “millor”. Les seves declaracions, al vídeo següent!