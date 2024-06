Tots els detalls del primer viatge oficial a l'estranger de la Princesa Leonor

per Redacció CatalunyaPress

Confirmant que la seva presència institucional guanya cada vegada més pes a la Família Reial, la Princesa Leonor viatjarà a Portugal el proper 12 de juliol en què serà el seu primer desplaçament a l'estranger després d'haver estat convidada expressament pel president de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, segons ha anunciat el Ministeri d'Afers Estrangers.

La primogènita dels Reis Felip i Letizia serà rebuda pel Cap d'Estat lusità al Palau de Belem, seu de la Presidència i la seva visita estarà centrada "en la protecció del medi ambient i la conservació dels oceans, temes prioritaris per a Portugal i Espanya”. Un debut a l'estranger en què no estarà acompanyada per cap membre de la família, però sí pel ministre d'Exteriors, José Manuel Albares.

L'elecció de Portugal com la primera destinació d'un viatge oficial "reflexa i enforteix els llaços de fraternitat i proximitat que uneixen els dos països", han ressaltat als seus comunicats tant la Presidència portuguesa com el Ministeri d'Exteriors.

El Rei Felip VI manté una estreta relació amb Rebel de Sousa, a la presa de possessió de la qual va acudir el 2016 i amb què s'ha reunit en nombroses ocasions, tant a Espanya com a Portugal, per això quan va arribar la invitació del mandatari rus a Zarzuela es va considerar que el país veí era una bona elecció perquè l'hereva del tron realitzés el primer viatge en solitari.

El viatge s'emmarca en la incipient agenda de la Princesa d'Astúries, que va jurar la Constitució el 31 d'octubre passat després d'assolir la majoria d'edat i es disposa a rebre el seu despatx d'alferes el 3 de juliol vinent de mans del Rei després d'haver completat el seu primer any de formació castrense a l'Acadèmia General Militar de Saragossa.

La Princesa Leonor ha superat diferents fites en la seva formació com a futura Reina en els últims anys, seguint sempre els passos del seu pare, encara que amb algunes diferències. Així, en el cas de l'ara Rey, va fer el seu primer viatge a l'estranger amb tan sols 15 anys i ho va fer per anar al 450è aniversari de la ciutat colombiana de Cartagena de Indias. Per a l'ocasió va estar acompanyat pel president del Govern, Felipe González.

El viatge a Colòmbia va ser el primer acte en solitari per al llavors Príncep d'Astúries, mentre que en el cas de Leonor aquest va tenir lloc el 24 d'abril del 2021 quan va presidir l'acte amb motiu del 30è aniversari de l'Institut Cervantes per encàrrec del seu pare . Aquest havia estat dos anys abans el marc elegit per a les primeres paraules en públic, quan va llegir la Constitució amb motiu del seu 40è aniversari el 31 d'octubre, amb només tretze anys.