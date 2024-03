El trist final de 'Sálvame': l'error que Telecinco mai no va haver de cometre

El 23 de juny del 2023 va marcar l'abrupte final d'una era televisiva amb el comiat de "Sálvame". Per a molts, aquest programa havia esdevingut molt més que un simple entreteniment; era una part intrínseca de les seves vides, un ritual diari que no només oferia xafarderies i controvèrsies, sinó també moments de connexió i complicitat.

Des del seu inici, "Sálvame" es va convertir en un fenomen cultural a Espanya. Amb Jorge Javier Vázquez al capdavant i un planter de col·laboradors eternament recordats com Belén Esteban, Kiko Hernández, Mila Ximénez, Lydia Lozano, María Patiño o Chelo García Cortés, entre d'altres, va crear una barreja única que va captivar l'audiència. 'Sálvame' no era només un programa de televisió; era un aparador extravagant de la societat contemporània, reflectint els seus valors, preocupacions i obsessions.

La cancel·lació de "Sálvame" va ser un cop dur per als seus seguidors, que van trobar al programa un refugi de la rutina diària. Telecinco i Mediaset, en prendre la decisió de posar fi a aquesta icònica emissió, van cometre un greu error en subestimar el seu impacte a l'audiència. Més que un simple programa, "Sálvame" s'havia convertit en un símbol de la cultura popular espanyola, arrelat a la memòria col·lectiva d'una generació.

La cadena no ha aconseguit aixecar el cap des que va decidir matar el programa de La Fàbrica de la Tele. Ana Rosa va arribar amb el seu programa 'TardeAR' per salvar les tardes de Telecinco, però ha acabat naufragant estrepitosament. L'emissió del 19 de març passat va ser especialment catastròfica per al programa de la qual va ser reina dels matins: només va aconseguir atraure una mitjana de 700 mil espectadors: un índex d'audiència del 9,5% de la quota de pantalla. Aquesta situació deixa Ana Rosa entre les cordes, i alguns mitjans han publicat que alguns directius de Mediaset ja estan demanant el cap.

I és que 'TardeAR' no ha pogut competir amb la nostàlgia pels moments compartits davant del televisor, les rialles, les llàgrimes i les discussions acalorades que persistiran al cor d'aquells que van trobar a "Sálvame" alguna cosa més que un programa de televisió .

El llegat del programa dirigit per Jorge Javier Vázquez perdurarà a la història de la televisió espanyola com un recordatori de la importància de l'entreteniment a la vida quotidiana i de la connexió única que pot sorgir entre un programa i la seva audiència. I de fet, 9 mesos després de la seva cancel·lació continua sent viral a les xarxes socials. Aquest 27 de març el programa s'ha situat entre els temes més comentats a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter.

"Carlo Constanza, amb polsera telemàtica, sortint amb Alejandra Rubio; Terelu consuegra de Mar Flores; el germà de Carlo, detingut per assassinat, és Novio de la filla de la Campanario. El q estaríem gaudint ara amb el nostre enyorat SÁLVAME", ha sentenciat un usuari a X.

En general, els internautes lamenten que no hi hagi un programa com el produït per La Fábrica de la Tele que segueixi comentant amb el to humorístic els temes del cor. Els programes actuals que ocupen la graella de Telecinco han decidit tractar la premsa rosa amb un to molt menys àcid, despersonalitzat, arribant a recordar els formats que s'emetien abans de la revolució de 'Tómbola'.

Encara que "Sálvame" hagi arribat al final, el seu impacte perdurarà en la memòria dels qui el van viure, demostrant que fins i tot al món efímer de la televisió, certs programes tenen el poder de transcendir i deixar una marca indeleble en la cultura popular. En un món en canvi constant, "Sálvame" seguirà viu com un far de diversió, emoció i, sobretot, d'unió entre persones de tots els racons d'Espanya. I mentre el mort segueixi cuejant, Telecinco tindrà moltes dificultats per aixecar el cap.