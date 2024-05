L'última 'pulla' de Laura Escanes a Álvaro de Luna: ''Em va veure plorant i no va canviar''

La vida amorosa de Laura Escanes ha estat sempre focus de totes les mirades a les xarxes socials, on la influencer no ha dubtat a compartir detalls sobre la seva recent ruptura amb el cantant Álvaro de Luna. A través de les seves stories i publicacions, Escanes ha deixat entreveure els secrets de la seva separació.

Aquest no és el primer episodi en què la model utilitza les xarxes per desfogar-se i enviar missatges a la seva exparella.

Davant els rumors sobre una possible reconciliació d'Álvaro de Luna amb la seva exparella, Escanes va compartir un trend a TikTok amb el missatge clar: "Total, ha tornat amb l'ex".

Tot i això, Álvaro de Luna també ha volgut dir la seva per no quedar-se enrere en aquesta batalla virtual. En ocasions anteriors, el cantant va respondre a Escanes i fins i tot va llançar indirectes a través de les seves xarxes socials.

L'última va ser una cita de Chavela Vargas que deia: "Tant de bo et vagi bonic. Tant de bo que s'acabin les teves penes, que et diguin que jo ja no existeixo...". A això, va afegir un simple "Tant de bo" pel seu compte.

Més llenya al foc

Els darrers moviments d'Escanes a les xarxes socials suggereixen que la relació amb el cantant no va acabar en bons termes, ja que s'observa un ambient tens fins i tot abans de la ruptura.

La influencer ha donat “m'agrada” a diverses frases que insinuen els motius de la seva separació, sent una de les més destacades: “Em va veure plorant i no va canviar”. Una altra frase a què li va donar "like" va ser: "Com cagar-la amb mi, ocultant-me alguna cosa".

A més, Escanes utilitza cada oportunitat per expressar la seva opinió sobre Álvaro de Luna. Quan una usuària va suggerir que el cantant "no menteixi a les seves cançons bàsicament" i que "troba conte", la model va reforçar aquesta idea donant-li el seu suport amb un "m'agrada".

Recordem que la seva història d'amor va arrencar a finals de l'estiu del 2022, quan van coincidir en un esdeveniment musical a Tenerife, però no va ser fins a l'octubre quan van saltar els rumors per la cançó El teu nom , que parlava sobre un amor secret que s'amagava de les càmeres .

Va ser al novembre quan la revista Lecturas va publicar a la portada que estaven junts, i ja no es van amagar més. De fet, un dels temes més coneguts del cantant, Todo contigo, està dedicat a la influencer.

“Tant de bo duri per sempre, encara que si no és així vull agrair-te la bondat de la teva ànima (mirall en què em miro des que et conec). No sé si en algun moment escriuré una cançó amb més cor que aquesta. El que sí que sé és que m'has ensenyat a estimar-me, a voler bé ia voler ser millor tota l'estona", va escriure el cantant com a acompanyament del vídeo del concert que va publicar al seu perfil d'Instagram.

Finalment, l'octubre del 2023 en van confirmar la ruptura definitiva.