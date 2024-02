Urdangarin reapareix en un partit d'handbol del seu fill després del divorci

per Redacció CatalunyaPress

Allunyat del focus mediàtic i gaudint d'una nova etapa de la seva vida marcada per la tranquil·litat després de la signatura del seu divorci de la infanta Cristina i la retirada dels escortes per part del Ministeri de l'Interior, Iñaki Urdangarin ha reaparegut públicament aquest cap de setmana a Santander.

Demostrant el seu suport incondicional a la carrera esportiva del seu fill Pau, i presumint una vegada més de l'especial relació que mantenen, l'excunyat de Felip VI no ha dubtat a desplaçar-se des de Vitòria fins a la capital càntabra per donar suport al jove en el seu darrer partit .

Un matx que va enfrontar el BM Fraikin Granollers (on juga des de principi de temporada) contra el Sinfín, que es va saldar amb victòria de l'equip del conjunt català per 3 gols.

Encara que el mes de desembre passat Iñaki va acudir a un dels partits de Pablo acompanyat per la seva nòvia, i no va dubtar a presentar-se-la al jove -una trobada breu però cordial- el fet que els seus quatre fills prefereixin mantenir les distàncies amb Ainhoa de moment ha provocat que no l'acompanyés aquesta vegada.

Una reaparició pública en què Europa Press va tenir oportunitat de preguntar a l'exduc de Palma pel seu divorci de la infanta Cristina, encara que sempre discret Urdangarín ha donat la callada per resposta a si està satisfet amb l'acord que van signar a finals del 2024 després de diversos mesos de negociació.

Tranquil, però parco en paraules, l'exjugador tampoc ha volgut revelar com va la seva nova vida amb Ainhoa i si aquest pas d'anar-se'n a viure significa que en un futur pròxim formalitzaran la seva relació. I com que no n'hi ha dos sense tres, també ha evitat dir si la seva filla Irene està feliç amb el voluntariat que està fent a Cambodja.