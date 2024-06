VÍDEO | 'Ni que fuéramos' surt al carrer per demanar 'un euro per a Terelu'

Aquest dilluns Kiko Hernández va revelar a 'Ni que fuéramos shh', el nou Sálvame de Canal Ten, que una persona hauria presumptament estafat 50.000 euros a Terelu Campos, de manera que estaria passant un dels pitjors moments dels últims temps, almenys en el terreny econòmic.

I com que a La Fábrica Studios són generosos i es preocupen dels més desafavorits, han decidit ajudar la seva antiga companya de l'única manera que ho saben fer: amb molta fantasia.

A l'emissió d'aquest dimarts la magnífica Lydia Lozano ha sortit al carrer amb una guardiola d'un porquet per salvar l'economia de la filla de María Teresa Campos. La reina del 'Chuminero' ha sortit a passejar per Madrid per demanar 'un euro per a Terelu', en una missió que no ha tingut gaire èxit.

I és que gairebé ningú ha volgut donar ni una trista moneda per salvar la Campos. 'Què es posi a treballar', ha dit una senyora pel carrer quan Lydia li ha demanat un euro. 'No em fa cap pena', ha afegit mentre explicava que era fan del programa, i que la seva favorita és la pròpia Lydia Lozano (Lydia - 1 / Terelu - 0).

La col·laboradora de 'Ni que fuéramos shh' també s'ha trobat amb un home que, després de demanar-li un euro, ha explicat que no pot ser perquè ell ha estat igualment víctima d'una estafa. Pur reporterisme de carrer trobant noves històries per explicar.

A continuació, podeu veure les imatges:

La identitat de l'estafador de Terelu

L'encarregat de revelar que han estafat 50.000 euros a Terelu va ser Kiko Hernández: "Un dels mals moments que està passant Terelu Campos és que no tornen a Terelu que va prestar", va sentenciar en l'emissió d'aquest dilluns.

El col·laborador va continuar ampliant la informació, explicant que aquesta estafa també podria haver afectat emocionalment la filla de María Teresa Campos perquè hauria mantingut una relació sentimental amb el presumpte estafador, que ni tan sols li agafa el telèfon.

A més, Kiko Matamoros també va revelar que Terelu no va signar cap document que justifiqués el préstec, per la qual cosa no ho pot reclamar legalment.