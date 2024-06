VÍDEO | Víctor Sandoval la lia al ginecòleg amb una ecografia d'Anabel Pantoja

per J.C. Meneses Montserrat

El que ha fet 'La Fábrica Studios' amb el nou Sálvame, conegut per 'Ni que fuéramos shh', frega l'excel·lència televisiva. A l'univers dels col·laboradors del programa de canal Ten tot allò imaginable és possible, i si d'alguna cosa van sobrats els directius de l'antiga Fàbrica de la Tele és d'imaginació.

Mentre els programes de cor tracten l'embaràs d'Anabel Pantoja en avorrides taules amb debats reiteratius que avorreixen fins a les pedres, a 'Ni que fuéramos Shh' han decidit anar més enllà: volien revelar el sexe del futur nadó d'Anabel, i així destrossar-lo una possible exclusiva on es revelés aquesta incògnita.

I com ho han fet? Estirant de recerca, de reporterisme de carrer. Han enviat l'intrèpid Víctor Sandoval, disfressat d''as' de piques a una clínica ginecològica. Una estampa impagable.

Tot ha estat com una pel·lícula d'humor perfecta. Mentre Sandoval es dirigia a la clínica, dos nens l'han confós amb Kiko Rivera, cosa que ha molestat de sobremanera el col·laborador, però no li ha tret la força per seguir la seva investigació. En entrar a la clínica amb la seva disfressa només s'ha sentit silenci, i les rialles de fons de Belén Esteban, María Patiño i Chelo García Cortés.

Victor ha demanat consulta amb el ginecòleg a la recepcionista, que no ha sabut gaire bé com respondre. Finalment ha aconseguit dir que l'home estava passant consulta, i llavors Victor ha decidit asseure's a la sala d'espera, on ha conversat amb un home i li ha preguntat si era la primera vegada que anava al ginecòleg.

L'escena ha continuat amb Victor assegut a la sala d'espera mentre els col·laboradors no podien parar de riure. Finalment, s'ha dirigit a la recepcionista i li ha preguntat si és veritat que les panxes rodones s'atribueixen a sortir un nadó noia i les rodones, a un noi. La recepcionista ha contestat que són “contes xinesos”.

Amb aquesta dada imprescindible, Víctor Sandoval ha acabat la seva investigació a la clínica. i de passada ha protagonitzat un dels moments més hilarants que s'han vist a la televisió els últims mesos. "Víctor has estat meravellós, hem rigut un munt", ha sentenciat Belén.