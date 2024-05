Vist per a sentència el judici a Daniel Sancho: quan es coneixerà el veredicte?

El judici contra Daniel Sancho ha quedat vist per a sentència, però caldrà esperar fins al 29 d'agost per conèixer la decisió. Serà condemnat per pena capital a causa d'un atroç assassinat premeditat? Se'l trobarà culpable d'homicidi imprudent? ¿El jutge acceptarà l'explicació que la mort del cirurgià colombià Edwin Arrieta va ser el resultat accidental d'una baralla en què Sancho es defensava d'un suposat intent de violació? "Contra totes les expectatives, sembla que el judici podria concloure amb una sentència que no centri el seu fonament en la premeditació de l'assassinat, cosa que ha provat de ser un desafiament per demostrar", van indicar fonts judicials a aquest mitjà.

La defensa ha sortit del tribunal penal de Koh Samui amb sentiments oposats: encara que mostren un cert alleugeriment després de 12 extenuants sessions de judici, també expressen la seva frustració per la decisió del jutge tailandès de no admetre el testimoni d'alguns dels seus testimonis. Tot i les tensions, l'equip legal i els familiars de l'acusat semblen molt més confiats i positius que a l'inici del procés judicial. En la seva última declaració es va tornar a declarar innocent de 2 dels 3 delictes de què se li acusa: l'assassinat premeditat d'Edwin Arrieta i la destrucció de documentació aliena -ja que el passaport i altres documents del cirurgià colombià no han aparegut-, acceptant tan sols la seva culpabilitat en el desmembrament i l'ocultació del cos.

La Fiscalia va abandonar el tribunal clarament complaguda amb la seva tasca, i va pressionar l'acusat consistentment des de l'inici del judici. Durant els interrogatoris, van emfatitzar com Sancho havia adquirit les eines —entre elles ganivets i un xerrac— necessàries per desmembrar un cos, i això abans que la víctima arribés a l'illa de Kho Phangan, on va tenir lloc l'assassinat.

D'altra banda, els advocats de la família Arrieta es van mostrar notablement pertorbats en concloure el procés. Els dies finals, la seva tàctica es va orientar cap a la denúncia de suposades irregularitats en el judici, com a favoritismes cap a Sancho i corrupció dins del tribunal, encara que aquestes acusacions no tenien suport probatori.

De manera inesperada, aquest dijous 2 de maig, un dia abans del programat, el magistrat tailandès, la identitat del qual no ha transcendit a causa de les restriccions informatives imposades, va donar per finalitzat el judici amb un últim al·legat per part de l'acusat.