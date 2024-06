El 20è festival (a)phònica de Banyoles comptarà amb Salvador Sobral i Gorka Urbizu

per Redacció CatalunyaPress

El 20è Festival de la Veu de Banyoles (Girona), (a)phònica, que se celebrarà del 28 al 30 de juny, comptarà al seu cartell amb artistes com Salvador Sobral, Gorka Urbizu, Amaia Miranda i Mireia Calafell & Nil Ciuró, informa aquest divendres en un comunicat.

L'esdeveniment comptarà amb 39 propostes per a tots els públics, i entre els músics ja anunciats hi ha Momi Maiga, Marina Herlop, Acorar, Alba Carmona, Marc Parrot, Pony Menut, Alosa, De_paper, Cor de Teatre, Albert Pla & The Surprise Band i La iaia.

L'objectiu del festival és contribuir a “enriquir el teixit social i cultural del territori i la vida musical de la ciutat”, i destaca que gairebé el 70% de les propostes són gratuïtes i la resta van dels 5 als 21 euros.

El cartell d'aquest 20è aniversari recull la trajectòria del festival amb alguns dels artistes que ja hi han passat, però també comptarà amb propostes actuals, i aquest any s'han coproduït dues propostes: 'Kairo', de Momi Maiga i 'Emergències' , de Mireia Calafell & Nil Ciuró.

A més, el festival també col·labora amb diverses entitats per "oferir la possibilitat de viure una experiència global i descobrir la veu amb tots els sentits", com la 22 Trobada de Cantaires del Pla de l'Estany, el 2 de juny a Crespià (Girona ), el concert de Joan Garriga a Girona el 8 de juny.

L'origen del Festival de la Veu de Banyoles

El Festival de la Veu de Banyoles és un esdeveniment cultural que celebra la diversitat i el poder expressiu de la veu humana a l'àmbit musical. Aquest festival té lloc anualment a la ciutat de Banyoles, ubicada a la província de Girona, a Catalunya. Va sorgir per primera vegada l'any 2004 com a iniciativa de l'Ajuntament de Banyoles i diverses entitats culturals locals, amb el propòsit d'enriquir l'oferta cultural de la ciutat i promoure la música vocal en les diferents manifestacions.

Des dels seus inicis, el Festival de la Veu de Banyoles ha destacat pel seu eclecticisme i enfocament en l'experimentació sonora i vocal. Amb el pas dels anys, ha anat creixent en grandària i prestigi, i ha esdevingut un referent dins del panorama de festivals dedicats a la música vocal. Cada edició ofereix una programació variada que abasta gèneres musicals tan diversos com el cant coral, la música folklòrica, el jazz, l'òpera i el pop, entre d'altres.

El festival sol tenir lloc durant el mes de juny, aprofitant les càlides temperatures i l´atractiu entorn natural de Banyoles, que inclou el seu emblemàtic llac. Els concerts i activitats es desenvolupen a diferents espais de la ciutat, des d'escenaris a l'aire lliure fins a sales de concerts i edificis històrics, cosa que brinda al públic una experiència única i variada. A més dels espectacles musicals, el festival també ofereix tallers, conferències i activitats participatives adreçades a tota mena de públic, des de professionals de la música fins a aficionats i famílies.