per J.C. Meneses Montserrat

Unes 1.000 persones s'han concentrat aquest dimarts a l'avinguda Diagonal de Barcelona davant de la seu del Consolat britànic per demanar la llibertat del fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Els manifestants han tallat la Diagonal, on està situat el Consolat, coincidint amb altres mobilitzacions similars convocades a altres ciutats del món.

Després, han caminat en manifestació des del Consolat, a la plaça de Francesc Macià, fins a la confluència de l'avinguda Diagonal i el carrer d'Enric Granados, on s'ha dissolt la protesta.

La Justícia britànica celebra a partir d'aquest dimarts una vista oral, que es prolongarà durant dos dies, per decidir si extradita Assange als Estats Units.

A la sessió d'aquest dimarts, els advocats d'Assange han exposat davant el Tribunal Superior de Londres que el seu client no hauria de ser extradit als Estats Units perquè se'l persegueix per "delictes polítics" i hi ha un "risc real" que pateixi una violació dels seus drets processals.