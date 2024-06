El 40% de les famílies es queden sense plaça per a les escoles bressol públiques de Girona

Tenir fills és una de les experiències que canvien més la vida, i un dels aspectes que més ho fa és l'econòmic. Alimentació, roba, bolquers... tot contribueix a destinar una gran part del salari als més petits de la casa. Un altre dels aspectes que més diners costen són les escoles bressol.

Moltes famílies busquen alguna escola bressol per deixar els seus nens per tal de poder anar a treballar. Molts afortunats els poden deixar amb els avis, però no és el cas de milers de famílies, que busquen un centre malgrat que els preus i les places juguen en contra en multitud d'ocasions.

És el cas de Girona, en què el 40% de les famílies s'han quedat sense plaça a l'escola bressol pública de la localitat gironina. Les places s'assignen per sorteig, tot i que hi ha una certa puntuació que augmenta les possibilitats d'obtenir una plaça, com ara el fet de ser una família vulnerable, nombrosa, etc.

Però, en línies generals, aconseguir una plaça resideix a l'atzar, i si no s'aconsegueix, hi ha les escoles bressol privades... però la despesa econòmica que tenen no és el mateix, ni de lluny. Tal com explica una família al programa Tot és Mou de TV3, la despesa destinada a una escola bressol passa de 180 euros en una pública a 500 euros en una privada.

Aquesta despesa no és a l'abast de totes les famílies, ja que prop de la meitat del salari passa a destinar-se a la guarderia. "És un privilegi", lamenta una mare.

A Girona, hi ha 28 places a la guarderia pública, i se n'han afegit 14 més a un altre centre a la perifèria de la ciutat. Tot i això, el fet d'estar tan lluny del centre provoca que moltes famílies es plantegin si val la pena canviar els seus horaris, agafar el cotxe i gastar diners en el transport per poder-los portar allà.

Per millorar la situació, Pere Aragonès va prometre la gratuïtat de l'educació dels 0 als 3 anys si aconseguia ser elegit president novament, però els mals resultats d'ERC han deixat aquesta proposta a l'aire.