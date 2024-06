560.000 euros per rehabilitar les façanes del Centre Martorell d'Exposicions

per Gabriel Izcovich

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat invertir 560.000 euros en la rehabilitació de les façanes del Centre Martorell d'Exposicions del Parc de la Ciutadella, que permetrà recuperar els ornaments de pedra, esgrafiats i elements ornamentals.

Es preveu que les obres s'iniciïn a principis de l'any que ve i que s'allarguin quatre mesos, segons ha informat aquest diumenge el consistori en un comunicat.

Aquesta és la darrera fase que completarà el projecte de rehabilitació integral de l'edifici, que l'ha dut a reobrir el públic a principis d'any, després de la remodelació de tot l'interior i els treballs per convertir-lo en més accessible com la instal·lació d'una plataforma per a rampes.

Les obres seran compatibles amb el funcionament del centre, que estarà obert en horari habitual.

A més, per millorar l'accés al Parc de la Ciutadella, aquesta setmana s'ha estrenat un nou semàfor i pas de vianants que es troba al Passeig de Picasso i que connecta el Centre Martorell d'Exposicions amb el Born i el barri de Sant Pere , Santa Caterina i la Ribera.

El Centre Martorell d'Exposicions del Parc de la Ciutadella és una institució cultural ubicada al Parc de la Ciutadella de Barcelona, Catalunya, Espanya. Aquest centre, també conegut com el Martorell Museum, forma part del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i està dedicat a la paleontologia i la geologia.

L'edifici que acull el Centre Martorell d'Exposicions és un dels més antics del Parc de la Ciutadella. Va ser inaugurat el 1882 i dissenyat per l'arquitecte Antoni Rovira i Trias. La seva construcció va ser possible gràcies a una donació de Francisco Martorell Peña, de qui rep el nom. L´estructura és un exemple notable de l´arquitectura del segle XIX a Barcelona, combinant elements neoclàssics amb detalls ornamentals que reflecteixen l´època de la seva construcció.

El centre està especialitzat en exposicions relacionades amb la paleontologia i la geologia. Les col·leccions inclouen fòssils, minerals i altres elements geològics que ofereixen una visió de la història de la Terra i l'evolució de la vida. Tot i que gran part de la col·lecció històrica ara s'exhibeix a altres seus del Museu de Ciències Naturals, l'edifici continua sent un punt de referència important.

A més de les exposicions permanents i temporals, el Centre Martorell d'Exposicions realitza activitats de divulgació científica. Aquestes activitats inclouen tallers, xerrades i esdeveniments educatius adreçats a diferents públics, des d'escolars fins a adults interessats en les ciències naturals. D'aquesta manera, el centre té un paper crucial en l'educació i la divulgació de les ciències naturals a Barcelona.

Situat al Parc de la Ciutadella, un dels parcs més importants i emblemàtics de Barcelona, el Centre Martorell d'Exposicions es troba en un entorn que també acull altres institucions culturals i recreatives, com ara el Parlament de Catalunya, el Zoològic de Barcelona i el llac del parc. Aquest context no sols enriqueix l'experiència dels visitants, sinó que també el converteix en un punt d'interès tant pels residents de Barcelona com pels turistes.